Inauguraron nueva Casa Peronista en Palpalá

Quedó inaugurada una nueva Casa Peronista en Palpalá, en el populoso barrio Carolina. El acto fue encabezado por el concejal Rubén Eduardo Rivarola y dirigentes de la Juventud Peronista. Allí se dictarán clases de danzas, confección de muñecos y maquillaje, entre otros. La misma está ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 400.

Con el propósito de reunir a la familia y sobre todo a los jóvenes en capacitaciones y mejorando la calidad de vida de los habitantes del barrio Carolina, se abrió la nueva Casa Peronista, acercando propuestas innovadoras desde una perspectiva social muy fuerte basada en el principio peronista de justicia social.

El concejal Rivarola señaló que se trata de un nuevo espacio "dedicado a la gente", mientras los coordinadores explicaron que allí se dictarán clases de danzas folclóricas, danzas árabes, confección de muñecos, maquillaje y zumba, entre otras que se irán sumando.

"Lo más importante de esta noche es que los vecinos del barrio 23 de Agosto, Florida y Carolina van a poder contar con un espacio de contención para sus hijos", dijo el concejal justicialista.

En su discurso, hizo hincapié en la inseguridad que enfrenta la ciudad y sobre quienes hablan de una sensación. "Hace unos días hubo una persona que hablaba de sensación de inseguridad, pero yo no lo veo así", dijo, para agregar: "Palpalá está sufriendo mucho, en muchos aspectos, más allá de la inseguridad, más allá de las obras, más allá del abandono que tiene esta ciudad".

Rivarola también señaló que "más allá de la crisis, el equipo de trabajo, el equipo con el que estoy, ha demostrado que puede hacer cosas. Tenemos una Casa Peronista, hoy abrimos la segunda sede y vamos a seguir en ese curso, y vamos a seguir haciendo porque esa es la manera de construir".

ENFÁTICO / EL EDIL RIVAROLA TRAZÓ UN PANORAMA PREOCUPANTE EN EL MUNICIPIO SIDERÚRGICO.

En relación a las actividades en la nueva Casa Peronista, expresó: "Aquí los chicos van a poder desenvolverse y desarrollarse para el día de mañana, porque la calle está muy difícil. Hay que capacitar a los jóvenes y no solamente a los chicos sino también a nosotros mismos, no nos tenemos que quedar quietos en el tiempo porque hoy en día las profesiones y los trabajos nos exigen cada vez más cosas".

"Nosotros desde nuestro lugar, con las herramientas que tenemos y mi equipo de trabajo, si nosotros mañana asumimos la Intendencia y ocupamos un puesto en el que realmente podamos timonear la ciudad de Palpalá, vamos a hacer cosas mucho más productivas, porque de esa manera habrá más herramientas", señaló.

En relación a la actual gestión dijo "el señor intendente dice que no hay plata, no hay esto, no hay lo otro; eso es mentira, se los digo a ustedes y se lo digo a toda la gente con la que hablo. Simplemente el que está hoy no sabe administrar los fondos y los recursos que son de ustedes", enfatizó.

Finalmente, expresó: "La promesa que les voy a dejar a ustedes vecinos, es que voy a trabajar para ustedes y el funcionario que esté al lado mío va a trabajar por ustedes; funcionario que no trabaje, no va a estar, porque de esa manera es la única forma en la que puede salir adelante la ciudad", al tiempo que acotó: "Ese es mi compromiso para todos los ciudadanos de Palpalá, trabajar por la ciudad, para que sea otra cosa y no el pozo en el que estamos todos".