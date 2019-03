Piden más controles para el transporte al norte

Empresas se quejaron por la salida de combis y vehículos no habilitados desde la zona de la exterminal de ómnibus.

A pesar de la gran concurrencia que se notó en las localidades del norte, empresas de transporte que realizan viajes dentro de la provincia advirtieron irregularidades por los permisos de partidas y baja en la venta de pasajes.

Las empresas con líneas al norte esperan que haya más controles en unidades que parten de otros lugares ajenos a la terminal.

Destacaron que hubo un horario específico de salida pero que con el correr de las horas bajaba la demanda. A su vez señalaron que hubo combis y autos particulares que partieron desde la exterminal y que cobraban hasta $1.000 el pasaje en un horario determinado, cuando se había informado que todo el transporte iba a salir de la terminal "General Manuel Eduardo Arias".

Las prestadoras de media distancia también dijeron que la Dirección de Transporte no permitió la salida de unidades desde las terminales de Perico y Palpalá, y tuvieron que implementar salidas especiales al norte desde esta capital.

Fabiana Grimaldo, de la empresa Evelia, dijo: "Hubo gente, pero no como el año pasado. Debe haber mermado por lo menos un 20%. Todos iban a Humahuaca el sábado y domingo, el lunes la mayoría era Purmamarca. Desde las 5.30 hasta las 17.30 todo estaba lleno, después mermaba. Se vio muchos vehículos particulares. De la nueva terminal salimos haciendo el recorrido que corresponde y desde la exterminal hicieron lo que quisieron tanto los taxis como las combis. Salían a la hora que querían y cobraban lo que querían. Había un horario que cobraban hasta $1.000 a La Quiaca, yo fui a preguntar y eso me dijeron a las 12.30 y el pasaje está $375. Eso no pudieron controlar", apuntó.

Grimaldo dijo que la empresa, como otras prestadoras, tiene estipulado reforzar las partidas de los colectivos para este fin de semana, debido a lo que se espera que sea una gran afluencia por el entierro del carnaval en la Quebrada.

Otra situación fue la de la empresa Panamericano. Al respecto, Rolando Gutiérrez, empleado, explicó: "Hubo más pasajeros al norte a nivel general, pero recién se está por hacer un balance. Movimiento hubo, los colectivos salieron llenos, el sábado y domingo de 6 a 13 lo sentimos", comentó.

En el caso de El Quiaqueño se sintió una mayor demanda de pasajes. "Respecto a lo que fueron los días de carnaval se incrementó bastante la venta. Generalmente de los pasajeros que fueron a la Quebrada y se incrementó con horarios y salidas identificadas con obleas que dio la Dirección de Transporte y generalmente iban con dos o tres refuerzos", dijo Daniel Muñoz, empleado.

"Desde primera hora se sintió el gran movimiento. Nosotros tenemos el primer servicio a las 7 de la mañana y ya desde esa hora había cinco refuerzos para Humahuaca y todos llenos. La capacidad de cada unidad es de 60 pasajeros y todos fueron completos", enfatizó Muñoz.

Carnaval chico

Las festividades carnestolendas llegan a su fin hoy y mañana con el entierro del carnaval. Comparsas del norte ya habían anticipado que realizarán bailes y esperan que haya afluencia de gran cantidad de público, como ocurrió en el carnaval grande.

Ante ello, las empresas de colectivos de media distancia anunciaron que seguirán con los refuerzos para realizar viajes hacia Purmamarca, Tilcara y Humahuaca. El valor de los pasajes es: Volcán $80, Tumbaya $90, Purmamarca $100, Maimará $150, Tilcara $170, Uquía $230 y Humahuaca $250.

Empujar colectivo, prohibido a pasajeros

Un hecho que se viralizó en las redes sociales en este carnaval fue el de un colectivo de larga distancia siendo empujado por sus pasajeros.

El interno 1.545 de la empresa Almirante Brown procedente de La Plata, provincia de Buenos Aires, con destino final a La Quiaca, tuvo un inconveniente mecánico en la ruta nacional 9 aproximadamente a las 14.50 del último domingo, por lo que sus pasajeros empujaron la unidad para que pudiera continuar viaje, algo que está prohibido en la Ley 24.449 de Tránsito.

Desde la Cnrt dijeron que estuvieron más abocados al operativo de verano desplegado en Pampa Blanca y Cabeza de Buey, en Salta, del cual están haciendo el balance.

En tanto que la empresa no recibió ninguna notificación sobre el hecho. Desde la base central de Almirante Brown desconocen hasta el día de hoy lo que sucedió en la ruta a la altura de la localidad de León, en Jujuy.