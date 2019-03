"Hembra" el primer festival feminista de tango

Además de los debates, "en las dos jornadas habrá prácticas de tango con cambio de roles, que es muy interesante porque lo que proponemos es que lleve un rato cada uno, estará a cargo del Movimiento Feminista de Tango, un colectivo en su mayoría conformado por bailarinas y milongueras con el que trabajamos mucho", contó Vázquez, quien además es cantante y compositora de tango.

Asimismo, las actividades se completarán de la siguiente manera: "El primer día contaremos con las palabras de apertura de Susana Rinaldi, a quien invitamos a ser nuestra madrina y aceptó y es algo que nos pone contentas porque es una mujer que nos ha guiado, una adelantada en su época que ha luchado siempre por los derechos femeninos y dentro de la escena tanguera. Luego, habrá solistas y bandas integradas por mujeres".

Ante esto, señaló que con el proyecto es sólo el puntapié inicial de lo que se viene: "Queremos seguir también porque también está la falta de difusión que padecemos las mujeres y las posibilidades de participar de escenarios de festivales que generan un círculo vicioso: si no estás no te conocen, si no te conocen no te contratan, si no estás no te pagan los derechos de ADI y de SADAIC y si esto no pasa, tenés que ir a trabajar de otra cosa o no podés reinvertir en la música porque es muy difícil grabar un disco o pagar la clase de algún instrumento, o de canto. Vemos que no hay igualdad como pasa en todo el mundo, nos tapa una realidad social machista. El arte también está en manos de los hombres, por eso queremos intentar cambiar esa realidad para que nos valoren por lo que hacemos. Es muy machista el ambiente del tango, hay instrumentos que parece que tuvieran sexo, como el bandoneón", ironizó la integrante también del colectivo Músicas Activas.

, entre otras. En ese contexto concluyó: "En las dos radios más grandes de tango no tenemos ni siquiera un 30% de difusión. Tampoco tenemos difusoras, los progrmaas de tango están hechos por hombres y las mujeres hacen de locutoras", argumentó.

"Los encuentros son con entrada libre y gratuita, porque no queremos que la gente deje de venir. La situación está difícil, pero esto se autofinancia con el trabajo de nuestras mujeres y lo llevamos delante entre todas. Esto se trata de un momento histórico que no pensé vivirlo nunca. Toda la vida sentí que no encajaba, pero lo único que yo prentendía era que nos traten con igualdad de condiciones. Esto es un hermoso despertas, las más chicas son las que más fuerza meten", agrega una de las organizadoras, entre las que se destacan también Florencia Ubertalli; Delfina Daverio; Julieta Erdizain; y Daniela Rodríguez, entre otras. En ese contexto concluyó: "En las dos radios más grandes de tango no tenemos ni siquiera un 30% de difusión. Tampoco tenemos difusoras, los progrmaas de tango están hechos por hombres y las mujeres hacen de locutoras", argumentó.

Fuente: El Perfíl