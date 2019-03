La marcha de mujeres impidió el paso de un médico que debía operar de urgencia

La movilización de mujeres y el caos vehicular que originó en el centro de la ciudad casi provocan una tragedia. Un cirujano que debía realizar una operación de urgencia quedó varado por varios minutos y tuvo que pedir prestada la bicicleta de un cadete para llegar con lo justo al Hospital de Niños.

“Un chico tenía un corte muy profundo y un cirujano nuestro no podía llegar para operarlo porque no lo dejaban pasar”, señaló el jefe de Cirugía del Hospital de Niños, Daniel Putruello.

El facultativo indicó que como no lo dejaban circular con su auto particular, pidió que una ambulancia del Sies con sirenas y todo lo llevara, pero ni así le habilitaron el paso. “Todos tienen derecho a manifestarse, pero no pueden paralizar la ciudad. Este hombre tuvo que pedir prestada una bicicleta hasta Pellegrini, y recién ahí pudo tomarse un taxi para ir al nosocomio. El paciente que debía operar podría no haber sobrevivido”, sentenció.

Si bien en este caso fue clara la desidia de las manifestantes a las que poco les importó que una vida estuviera en juego, también quedó en evidencia la pésima organización del municipio. Sabiendo de antemano que miles de mujeres estarían en las calles, no se tomaron las medidas del caso para asegurar la circulación.

La postal que se repitió en el centro fue la de decenas de personas esperando en la parada por micros que nunca pasarían por allí porque habían cambiado el recorrido. Es por eso que las quejas de los usuarios se multiplicaron en redes sociales.

Por otro lado, la marchan también dejó como saldo varios edificios vandalizados. Uno de ellos fue el frente del Colegio Sagrado Corazón, cuyo director dijo tener los videos con las autoras y avisó que recurrirá a la Justicia.

Fuente: Via Rosario