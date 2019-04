Talleres pasó de ronda

A Talleres le bastaron solo 10 minutos para alcanzar el objetivo de la clasificación que vino a buscar al "Ernesto Escalante". Ayer se impuso en su visita a Mitre de Calilegua 2 a 0 en el marco de la décima fecha del Regional Federal con el arbitraje de Sergio Martínez.

A los 5 minutos de juego Zampini aprovechó que el balón le jugó una mala pasada a Arias, rebotó y salió rápidamente, y el delantero puso un centro al punto del penal por donde ingresó Saavedra que cómodamente envió el balón al fondo de la red.

A los 10 minutos, en una jugada casi idéntica, Carlos López desbordó por la derecha y colocó la bocha a los pies de Zampini que con un suave toque derrotó al "1" local desatando la algarabía de la hinchada visitante, que en gran número asistió al estadio.

Por el lado de Mitre de Calilegua todo fue garra y corazón pero no encontraron los espacios necesarios para arrimar peligro al arco defendió por Llanos que no tuvo gran participación en la primera parte, solo un centro de Vega que cruzó toda el área visitante pero no había nadie de Mitre para empujarla.

En el complemento el "ciclón" calilegüense trató de llegar al descuento pero la visita no se desordenaba y continuaba manejando el trámite del juego. Poco fue lo mostrado por el conjunto local mientras que la visita se dedicó a jugar lejos de su arco.

Con el marcador a su favor Talleres se limitó a controlar al rival que con el paso de los minutos y a pesar de los cambios realizados continuaba sin incomodar a la visita, no hubo jugadas claras de peligro y solo se esperó el ansiado pitazo final.

Talleres se quedó con el grupo, aunque no termina de consolidar el fútbol que sus seguidores esperan, pero entró a la siguiente instancia y es lo más importante en el duro Regional Federal.

Clasificó el “millonario”

ATLÉTICO SAN PEDRO / VENCIÓ A BANCARIO Y PASÓ A LA SIGUIENTE RONDA EN UNA TARDE EMPAÑADA POR LOS VIOLENTOS.

Con goles de Lautaro Gurrieri, Matías Roldán y Franco Ferry Oña, Atlético San Pedro logró un histórico triunfo sobre la hora al derrotar a San Francisco Bancario por 3 a 1, y obtuvo el pase a la siguiente fase.

En la primera parte fue complicado para el “millonario” encontrar su juego, los nervios y la presión que tenía porque necesitaba ganar sí o sí para poder clasificar lo hicieron incurrir en muchas imprecisiones, particularmente en las últimas jugadas, donde marró goles prácticamente cantados.

Por su parte, San Francisco Bancario,llegó a buscar el error de su rival, un empate le alcanzaba, por lo que defendía su área y atacaba con contragolpes. Así, a los 35’ apareció Jonatan Domínguez para decretar la apertura del marcador y poner a su equipo a tiro de clasificar.

Pero en la segunda mitad, Atlético San Pedro salió a vender cara la derrota y le dio resultado. Así llegó el gol de empate con Lautaro Gurrieri. Bancario se retrasó, el técnico optó por un defensor. Pero no lo supo aguantar, a los 45’ de juego, apareció Matías Roldán para dar vuelta la historia. Tras cartón, Franco Ferry Oña puso cifras definitivas.

La tarde se empañó porque hinchas de Bancario tiraron piedras dejando como saldo seis efectivos de la Policía de la Provincia con heridas de diferente condición.