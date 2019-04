Un viejo paredón, rescatado con un atractivo mural

Alumnos del Seminario de Muralismo que el artista Nicolás Anún dictó en la ciudad finalizaron su cursada confeccionando una obra en el viejo paredón ubicado en la intersección entre calle Bustamante y Belgrano.

La propuesta de capacitación contó con la asistencia de 17 personas de distintas profesiones y edades e incluyó siete clases de teoría y práctica.

SEMINARIO / ALUMNOS DEL ARTISTA NICOLÁS ANÚN TRABAJARON EN UN VIEJO PAREDÓN.

"Armé un programa que incluía contenidos de historia, color, línea, plano y dibujo porque no solo me interesaba que vengan a vivir la experiencia de pintar un mural sino que si alguno tiene la inquietud pueda afianzar conocimientos indagando por su cuenta", contó Anún en diálogo con nuestro medio. Y resaltando la importancia del mural en la historia del arte expresó que "el mural ha servido como referencia, como guía desde la pintura rupestre. Acompañó revoluciones sociales y hoy muestra nuevas facetas donde se combina lo estético con lo callejero, con la demanda social, la lucha, con la expresión. Hoy estamos viviendo un momento muy grato en este aspecto, solo hace falta entrar a Instagram y buscar "arte callejero" de cualquier país y ver la cantidad de trabajos que hay.

ARTE COLECTIVO / LA CREACIÓN DEMANDÓ DÍAS DE INTENSA LABOR.

El mural habla de nosotros y si tenemos obras así quiere decir que nos estamos pensando y reflejando y eso es importante. No hay civilización que no haya trascendido sin el arte".Mientras Maximiliano Pachado, uno de los participantes del seminario, contó detalles de la obra que ya embellece un sector de nuestra capital, "es un paisaje y refleja lo que no deja ver la pared, lo que hay detrás, es decir el río y todo su entorno", explicó indicando que utilizaron más que nada la paleta de los verdes en su realización y que gestionaron los permisos correspondientes para usar el espacio que fue cedido con gusto para la actividad. Y sobre la experiencia en el seminario expresó que "independientemente de los contenidos que fueron completos entendimos que el mural es un camino para poder expresar lo que llevamos dentro, para despertar, fue un puntapié para poder lanzarnos y exteriorizar lo que cada uno tiene adentro y potencializarlo desde el arte y la expresión".

Finalmente, agregó que "el objetivo del trabajo mural es la construcción colectiva así que se generó espacio donde pudimos vincularnos y conocernos".