Primera Fuerza se suma a la unidad del PJ jujeño

La proximidad de las elecciones provinciales, convocadas para el 9 de junio próximo, adelantaron todo el debate político en la provincia. En ese contexto, el partido municipal de Libertador General San Martín, Primera Fuerza, decidió sumarse a la unidad del Partido Justicialista de cara a los comicios que se vienen.

La máxima referente del movimiento vecinal es Florencia Palavecino, de treinta y cuatro años, quien aparece en la política jujeña como una dirigente joven que viene a darle "un nuevo aire" al debate público en la provincia.

En diálogo con El Tribuno, Palavecino aseguró ayer que empezó a militar activamente porque considera "importante empezar a convocar a la gente joven y también a reunir a nuevos militantes y otros viejos dirigentes como para darle otra cara y otra mirada al peronismo".

"Me parece genial la idea de hacer una unidad, me pareció muy acertado lo que hicieron ahora muchos referentes en Jujuy que se están convocando en esto de la unidad, y creo que hay que replicar esto también en Libertador General San Martín", sostuvo.

Además, agregó que "los jóvenes no están pidiendo sino exigiendo su participación en el nuevo armado político". "Yo desde mi espacio empecé a convocar a jóvenes, a grandes y me llevé la sorpresa de que hay mucha gente que no conocía ni el peronismo ni ningún otro partido, y la verdad es que nuestras ideas les parecieron buenísimas", señaló la líder de Primera Fuerza, movimiento que se sumó a las filas del justicialismo jujeño.

Palavecino indicó que desde su fuerza política estuvieron "haciendo docencia explicándole a los chicos de qué se trata esta ideología y por qué es que queremos que el peronismo vuelva a ganar las elecciones".

Consultada sobre los principales problemas que atañen a la juventud, afirmó: "Yo soy producto de la educación pública, así que me parece que la educación pública y la universidad pública se tienen que defender, esto es algo que compartimos en nuestro sector. Hay carreras de profesorados que cerraron en Libertador y se que Jujuy tiene la tasa más alta de suicidios y eso es por las pocas posibilidades que tienen los jóvenes de insertarse laboralmente o socialmente".

"Yo no puedo creer que el país haya caído en manos del gobierno que tenemos. Me pasó a mí, que soy profesional, de tener clientes que me pidan plata prestada y tener clientes que estuvieron tres meses sin luz. Hubo muchos cosas que me conmovieron, y sobre todo la corrupción, porque en Libertador también se la ve mucho en muchos sectores", exclamó la dirigente.

Palavecino también se refirió al rol de las mujeres dentro de la política jujeña: "Siendo totalmente sincera, las mujeres han teniendo hasta acá muy poco espacio. Me reuní con muchas compañeras y ellas me apoyan, están convencidas de que nosotras tenemos que estar en pro de la unidad, en pro del armado, en pro de recuperar este gobierno".