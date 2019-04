Julio Ferreyra prometió luchar contra la corrupción

Daniel Julio Ferreyra oficializó ayer sus intenciones de competir por la Gobernación de Jujuy en los comicios del 9 de junio. Lo hizo en un multitudinario acto celebrado en una sede partidaria del barrio Luján, donde además estuvo presente su compañero de fórmula, René Casas, referente del partido Confiar.

Si bien no se presentó de manera concreta una plataforma electoral, Ferreyra destacó que sus principales proyectos estarán orientados a reforzar la ayuda a comedores, combatir la corrupción y generar empleo a partir de una reorganización de la administración pública.

"Lamentablemente desde 1983, se toma al Estado por asalto, para enriquecer a parientes, amigos, hacer negociados, se fue repitiendo esta maniobra que fue perjudicando a quienes debían servir, la gente", criticó el exfuncionario, quien se comprometió a "no prometer lo que no se pueda cumplir".

Consultado sobre las propuestas que implementará si tiene la oportunidad de ocupar el sillón de Fascio explicó que lo fundamental será entender que se "recibirá una provincia profundamente endeudada" y que por este motivo no se podrá pensar en grandes proyectos, sin antes transparentar todo.

A partir de esa premisa manifestó que procurarán "una gestión ordenada, sumando, más allá de pensamientos políticos, a funcionarios honestos".

Compañero de fórmula

René Vicente Casas, referente del partido Confiar, será el candidato a vicegobernador. Es exjuez federal y docente de Derecho.

En su alocución se mostró confiado de llegar a la Gobernación a partir del 10 de diciembre. Manifestó que no será un trabajo fácil debido a que "se deberá combatir un problema tan profundo como la corrupción". "Desde el 9 de diciembre, un día antes de asumir, vamos a trabajar incansablemente para desaparecer la corrupción. No será un trabajo fácil, porque no es fácil erradicar un problema tan profundo, pero si nos acompañan, seguramente será mucho más fácil poder combatirla", afirmó el candidato a vicegobernador.

"La gente me puso aquí"

Tras finalizar el acto, Ferreyra agradeció a cada uno de los simpatizantes que se acercaron a para saludarlo y brindarle su apoyo. Y además de otros que se sumaron a la campaña que se desarrolla en las redes sociales.

"La gente me puso en este lugar", confesó emocionado el exfuncioanario del Registro Civil ahora en su rol de candidato, quien anticipó que trabajará un espacio político que fue bautizado por muchos como "El proyecto de la gente".

También instó a los espacios políticos, partidos y ciudadanos que se sientan identificados con el proyecto a sumarse.