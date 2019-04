Durante esta semana seguirá faltando la leche más económica en los supermercados

Los faltantes de leche que comenzaron a detectarse en los supermercados a mediados de marzo se mantienen, aunque desde el sector aseguran que hubo una "leve mejora". Sin embargo, los clientes expresan sus quejas sobre todo por la falta de productos de precios más económicos y, además, por las restricciones en la cantidad de artículos que se pueden comprar en algunos locales.

Los faltantes se dan sobre todo en la marca Armonía, de la empresa Mastellone Hnos. El sachet de un litro de esta marca —entera y descremada— integra la lista de "Precios Cuidados" y se vende al público a $26,36, mientras que las marcas más caras pueden llegar a los $42 en presentación sachet y $62 en botella.

En la página web del programa Precios Cuidados, en la sección de "productos faltantes", se advierte que la leche en sachet La Armonía no estará disponible en algunas sucursales de las cadenas de supermercados Walmart, Coto, La Anónima y Josimar durante esta semana.

"Es una categoría que va desde $26 de Precios Cuidados hasta $65 que son los productos con algún tipo de fórmula. Lo que estaba pasando es que la leche de Precios Cuidados se estaba entregando cuotificada, con una cantidad fija por sucursal por día. Esa situación sigue igual", informó una fuente del sector.

"En el resto de los productos, no, aunque es una industria que no está en su mejor momento por la situación del Litoral, porque nunca logró reponerse de la salida del SanCor del mercado y porque algunos no operan con los estándares de calidad que la industria necesita y se hace complicado el abastecimiento y la producción", agregó.

Desde la Secretaría de Comercio Interior aseguraron que están monitoreando junto con la Dirección de Lechería la situación de entrega de leche en los diferentes puntos de venta.

Hace diez días, desde el Centro de la Industria Lechera, la cámara que agrupa a las principales empresas abastecedoras de la Argentina, habían confirmado que hay una menor oferta de productos lácteos. Según sus datos, la recepción de leche de sus asociados en el primer bimestre de este año fue un 12,5% inferior al mismo período del año anterior, y desde diciembre de 2018 la caída estacional llega al 23% (hasta febrero).

La recepción de leche de sus asociados en el primer bimestre de este año fue un 12,5% inferior al mismo período del año anterior

Explicaron que la menor oferta, especialmente en productos frescos como la leche fluida, se debe a la baja estacional de la producción de materia prima, agudizada por factores climáticos adversos —excesivas lluvias y olas de calor— y las dificultades económicas-financieras sufridas por la cadena. Pero, además, sumaron la conducta de algunas empresas poco formales que acrecentaron su política evasora como estrategia de competencia desleal.

FUENTE: INFOBAE