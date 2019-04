El plantel de Gimnasia trabajará en doble turno

El "lobo" ya trabaja con la mente puesta en Villa Dálmine y hoy se moverá en doble turno en el complejo deportivo Papel NOA. Para el choque del domingo, que se jugará a partir de las 16 en Campana, Buenos Aires, el técnico Marcelo Herrera se verá obligado al menos a realizar una variante.

Sucede que se confirmó que el mediapunta Facundo Callejo sufrió un microdesgarro en el bíceps femoral izquierdo y si bien evoluciona favorablemente, de acuerdo al parte médico "albiceleste", ya está descartado. Es un hecho que en su lugar estará Matías Córdoba, quien viene de jugar un excelente partido en la derrota con los mendocinos. No sería la única variante, pero igual habrá que esperar el ensayo de mañana, donde "Popeye" parará el equipo titular.

En cuanto a la protesta que presentó el club por considerar que estuvo mal incluido el capitán del Gimnasia cuyano, Pablo Cortizo, El Tribuno de Jujuy pudo averiguar anoche que mañana habría novedades. "Nosotros estamos convencidos que los mendocinos lo incluyeron entre los titulares sin que hubiese habido una confirmación oficial que no tenía cinco amarillas. Recién el lunes después de las 13 horas, el Tribunal de Disciplina publicó la salvedad en su boletín. Vamos a esperar", dijo una fuente confiable consultada.

Se estima que el ente le correrá vista al club de Mendoza y en los siguientes cinco días hábiles se pronunciará al respeto. En caso de darle la derecha a la institución jujeña sumará los tres puntos perdidos en la cancha. Pero si la presentación no prospera, todo quedará igual que hasta el momento.

La otra novedad ayer fue la designación de Héctor Paletta. Este árbitro no está en la lista de los sospechados y es otro punto saludable. El temor era que dirija Ranciglio, Llobet o el inefable Jonathan Correa, entre otros. Ojalá que Paletta se equivoque lo menos posible en este duelo clave para los "lobos", que necesitan salir de perdedores tras cuatro caídas consecutivas. Es decir, el empate sirve y mucho.

Precisamente el programa completo de la penúltima fecha de la B Nacional quedó así.

Sábado: a las 16, Olimpo de Bahía Blanca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (referí Ramiro López); Ferro Carril Oeste vs. Brown de Adrogué (Julio Barraza); a las 17, Los Andes vs. Chacarita Juniors (Lucas Novelli); a las 17.05, Almagro vs. Temperley (Fabricio Llobet).

Domingo: a las 15.30, Platense vs. Instituto de Córdoba (Leandro Rey); a las 16, Agropecuario de Carlos Casares vs. Defensores de Belgrano (Yamil Possi), Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Santamarina de Tandil (Sebastián Ranciglio), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Quilmes (Adrián Franklin); a las 17.30, Central Córdoba de Santiago vs. Mitre de Santiago (Nazareno Arasa).

Lunes: a las 15.35, Nueva Chicago vs. Sarmiento de Junín (Ariel Penel); a las 21.05, Atlético de Rafaela vs. Deportivo Morón (Yael Falcón).

En la oportunidad tendrá jornada de descanso Arsenal de Sarandí, que comparte la punta con Sarmiento.