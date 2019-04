"Realizamos intensas gestiones para la definición del precio del tabaco"

-¿Cómo se encuentran las gestiones para el precio del tabaco?

La Cámara del Tabaco de Jujuy está realizando intensas gestiones para la definición del precio del tabaco. En ningún momento dimos por concluidas o cerradas las negociaciones porque entendemos que eso no ha sucedido. Como Cámara del Tabaco no podemos admitir que existan precios diferenciales, porque eso va en un desmedro muy pronunciado para los productores, y también para la competitividad que tienen que tener todos los compradores cuando hay esta diferencia de precios, en los cuales se están pagando. Por lo tanto ese es el tema, que también se busca, que todos tengamos un entendimiento, un acuerdo en el cual podamos arribar a un precio único, y a la misma vez que pueda beneficiar a ambas partes, y no solamente constituya una imposición, como entendemos lo es hasta ahora. El hecho de que Alliance One y Massalin Particulares solamente estén pagando el 59,5%, y la Cooperativa de Salta un 65%, entendemos que debe ser corregido. Debemos arribar a un acuerdo tal, que permita el beneficio para ambas partes y podamos seguir produciendo, que es el hecho más importante, la continuidad y el futuro de la producción tabacalera. Estas empresas están pagando el 59,5%, en pesos por sobre el precio del año pasado. Entendemos que debemos tener precios unificados para que podamos todos tener iguales condiciones. En este caso, de ventas internacionales, pero lo que la Cámara ve también es esta situación de precios diferenciales cómo afecta seriamente a los productores tabacaleros. Entonces, lo que propiciamos es un acuerdo productivo más allá de lograr el precio, también lo hacemos con los compradores, por la preasistencia para la presente campaña donde todos hagamos el esfuerzo de seguir produciendo y seguir pensando en el futuro de la actividad tabacalera, que es muy promisorio desde el punto de vista del producto que hacemos, de la calidad que le brindamos a los compradores. Pero eso, en las actuales condiciones implicaría una seria baja en la superficie de plantado. De ocurrir eso sería un perjuicio enorme, no sólo para los productores, sus familias, los trabajadores sino también para todo el sector, toda la actividad y sobre todo para la provincia que tendría menos recursos para destinarlos a ese circuito y a esa generación económica social que significa la producción tabacalera.

-¿Entonces, están en la búsqueda de un acuerdo productivo con los compradores por la preasistencia para el inicio de la campaña de esta cosecha?

Así es, donde entraríamos con la preasistencia y también con los compromisos de los volúmenes que pretenderían ellos.

De modo tal que arranquemos organizada y entendidamente con reglas claras para poder salir de esta crisis y al mismo tiempo, volver otra vez a retomar el marco normal en el cual la producción de Jujuy siempre fue, no solo serio en la producción, no solo serio en el compromiso de los volúmenes sino también en el cumplimiento de todas sus obligaciones económicas. Por lo tanto, esto es lo que hoy la Cámara del Tabaco está decidida a llevar adelante. Necesitamos llegar a este acuerdo, necesitamos tener este compromiso precisamente de producción y comercialización, que va a beneficiar a todos por igual, si lo llevamos adelante.

-¿Quiénes imponen ese precio y cuál es la diferencia que hay?

La imposición del precio pasa por hacerlo como estas dos empresas, de decir que pagan el 59,5% o la producción de Salta que es un 65%. Nosotros entendemos que todo esfuerzo es bueno y todo lo debemos hacer pero no podemos permitir precios diferenciales. Por lo tanto, por eso pedimos con urgencia a nuestro Ministerio de la Producción y a nuestra Secretaría de Desarrollo Productivo que también con urgencia, vuelva a citar a una reunión de precios para concluir y definir este tema, y entrar a pensar decididamente cómo vamos a producir en esta campaña.

-¿Cómo se están entregando los recursos del Fondo Especial del Tabaco?

Este es un tercer tema, y es el trabajo intenso que debemos hacer en la búsqueda de que se apruebe el operativo anual por el 2019 para poder traer en tiempo y forma los recursos, para poder solicitar la transferencia de los recursos del Fondo Especial del Tabaco durante todo el año, porque esos son los únicos recursos con que está contando el productor y es fundamental que sigan viniendo en tiempo y forma para poder seguir adelante con la producción.

-¿Los fondos están llegando con normalidad?

Cabe aclarar que están viniendo con normalidad, pero es una preocupación, porque lo que buscamos fundamentalmente, es que sean en tiempo y forma para poder apuntalar, y seguir pensando también cómo resolver los pasivos con los cuales los productores quedaron groseramente endeudados por las consecuencias de una campaña negativa. La preocupación de la Cámara es por todos los pasivos que tienen los productores, no solamente con los agroquímicos, con los bancos, con los servicios de gas y energía y con todas las deudas que son propias de llevar adelante una campaña como lo fue la pasada, con consecuencias negativas, agravadas por el tema del amarillamiento.

-¿Están realizando algunas acciones para paliar esta plaga del amarillamiento?

Sí, en los próximos días se va a dar un informe final de esta comisión que trató el tema del amarillamiento y también la solicitud que le hemos hecho al Ministerio de la Producción, precisamente por este tema y el pasivo de los productores para poder resolver con los recursos del FET del 20%.

-¿Hay algún plan de emergencia en estos aspectos?

Este es nuestro plan de emergencia que ya lo hemos pedido desde el día 2 de enero, para que se declare la emergencia económica agropecuaria de la actividad, por estas consecuencias que ya veíamos en ese momento que podían darse, se dieron y hoy estamos en esta situación, con la necesidad de que urgentemente podamos implementar este plan de emergencia que contaría no solamente de ver los pasivos y el amarillamiento, sino también cómo podemos iniciar la presente cosecha en condiciones para poder salir de esta crisis.

-¿Ha visto de parte del Gobierno alguna acción al respecto?

Tenemos conversaciones con la Secretaría de Desarrollo Productivo y esperamos que en las próximas horas pueda también definirse esta situación que son tres premisas, que son: el tema de los precios del tabaco, el plan productivo y el tercero es lograr la aprobación del Programa Operativo Anual 2019 para la transferencia en tiempo y forma de los recursos del Fondo Especial del Tabaco por todo el año, por parte de la Secretaría de Agricultura de la Nación.