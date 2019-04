Prisión preventiva para los iraníes que entraron al país con pasaportes falsos

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de los dos ciudadanos iraníes que ingresaron a la Argentina usando documentación israelí falsa. Se descartó de plano que Manzoreh Sabzali y Sajjad Samiei Naserani hayan actuado en un estado de necesidad (basado en su supuesta condición de perseguidos por el régimen iraní).

El juez Luis Rodríguez, a cargo del caso, amplió las indagatorias y espera una serie de medidas para volver a definir la situación procesal de investigación. Ahora, se está analizando "la hipótesis de asociación ilícita internacional destinada a cometer delitos indeterminados -entre los que se destacan: tráfico ilegal de migrantes, falsificación de documentos públicos, robo, hurto y encubrimiento".

La cause se inició por la denuncia del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina: el 12 de marzo arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" dos personas provenientes del Reino de España, quienes al efectuar el control migratorio presentaron los pasaportes israelíes. Estaban a nombre de Netanel Toledano -n° 31523592- y de Rivka Toledano -n° 31526354-.

Pero al pasarlos por el sistema saltaron dos alertas rojas de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Oipoc Interpol) que advertían que esos documentos habían sido robados el 7 de enero pasado en Israel. Aún así, personal a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones autorizó su ingreso al territorio nacional.

El juez Rodríguez los procesó, pero las defensas insistieron en que eran inocentes y que buscaban ser refugiados políticos en la Argentina.

"Los nombrados se encuentran dentro de la pretendida hipótesis exige la existencia de elementos que a esta altura no han sido recabados, debiendo resaltarse que el Juez instructor está llevando a cabo diligencias en ese sentido. No puede perderse de vista que el ingreso al país se produjo al amparo de una logística cuyo real alcance y responsabilidades debe ser determinado, hallándose medidas en curso que permitirán avanzar no sólo sobre el accionar de los involucrados desplegado en nuestro territorio sino además establecer la posible existencia de conexiones a nivel internacional", sostuvo la Sala II de la Cámara Federal.

