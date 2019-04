Un niño de 3 años bloqueó el iPad de su padre hasta 2067

Usualmente cuando le prestamos un dispositivo electrónico a un niño surge la preocupación de que le modifiquen o borren la información que tenemos allí guardada. Pues un hombre en Estados Unidos no podría volver su iPad en muchos años porque su hijo no pudo uso el código correcto para acceder al dispositivo y lo bloqueó.

El afectado por el bloqueo es Evan Osnos, un periodista de la revista New Yorker. El hombre buscando salir del problema, puso un aviso en su cuenta de Twitter preguntando sobre posibles soluciones para poder obtener acceso al iPad.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW