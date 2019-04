El “lobo” ensaya en Papel NOA desde las 9

Marcelo Herrera, DT de Gimnasia, no podrá contar con Rodrigo Morales quien llegó a la quinta amarilla, pero volverá “Leo” Ferreyra.

Gimnasia y Esgrima realizará práctica de fútbol formal hoy a partir de las 9 en “Papel NOA”. Allí el técnico Marcelo Herrera comenzará a definir el once que será de la partida ante Villa Dálmine el domingo desde las 16.

Sumar como sea, suena trillado, pero es la única realidad que tiene el “lobo” hoy por hoy. Por eso el delantero Matías Córdoba remarcó: “Estamos enfocados en el nuevo objetivo que tenemos el domingo, creo que lo que pasó quedó atrás y vamos a ir a ganar el domingo”.

El delantero sampedreño comentó ante El Tribuno de Jujuy: “Por ahí son varias las cosas que se nos pasan por la cabeza, somos conscientes que debemos sumar, no se nos dio, pero si nos quedamos con eso nos rompemos la cabeza nosotros mismos y creo que este domingo tenemos una nueva oportunidad de darnos una alegría este domingo”, puntualizó.

Si bien es muy joven, Córdoba siente que “es una situación que nadie quiere estar, pero estamos todos capacitados para salir de este momento, lo vivo como todos, soy muy joven pero soy uno más del plantel, por eso no queda otra que ponerle el pecho”, subrayó.

El goleador “albiceleste” reconoció que “seguro, está ese miedo, uno nunca quiere perder, el tema del descenso da vuelta y nos complica mucho, pero tratamos de pensar siempre en positivo, dar lo mejor, dejar todo en la cancha”, opinó Matías Córdoba al tiempo que agregó “nosotros vamos a intentar proponer, creo que en el partido pasado lo hicimos y allá vamos a hacer nuestro juego, tratar de traer un buen resultado que es lo que todos queremos”, sostuvo pensando en el duelo del domingo.

En este momento complicado, el sostén de la familia para Matías Córdoba es fundamental “se habla en todo momento, con la familia, los amigos, los compañeros pero sabemos lo que nos estamos jugando, es el momento que mas frío tenemos que estar en la cabeza”, finalizó.

Trabajos tácticos

En la víspera, el “lobo” realizó trabajos físicos tácticos, el plantel dividido en dos grupos, por un lado definición para los delanteros y volantes ofensivos y por otro presión en mitad de la cancha con los defensores. Herrera de entrada no podrá contar con Rodrigo Morales, el volante llegó a la quinta amarilla, pero está en condiciones de reaparecer Leonardo Ferreyra. Sin embargo se esperan un par de variantes más con miras al duelo ante Dálmine.