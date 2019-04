Módica: “Sirvió el empate para poder definir en casa”

Intensa es la semana de entrenamientos lleva adelante Atlético Talleres, después del aburrido empate 0 a 0 conseguido en Hipólito Yrigoyen el fin de semana pasado ante Independiente.

El técnico del “expreso” periqueño, Gustavo Módica, mantuvo una extensa charla con sus dirigidos, para brindarle su apoyo y darle tranquilidad al plantel, de cara al cotejo de vuelta de estos octavos de final del Regional Amateur 2019, que se jugará el domingo a partir de las 17.30.

En el estadio “Plinio Zabala”, el cuerpo técnico y los jugadores mantuvieron una reunión en el centro del campo de juego por más de 40 minutos, hablaron de todo, todo con el fin de sumar y de unir al grupo, para pensar solamente en Independiente de Yrigoyen, ganar el encuentro y soñar con seguir adelante en el certamen.

Hicieron trabajos regenerativos, prácticas en materia táctica, donde el cuerpo técnico evaluó el estado de algunos futbolistas que terminaron con problemas en el último encuentro, pero todos estarían en condiciones de jugar el domingo, por ello el prudente trabajo de los preparadores físico, respecto a quienes arrastran dolencias.

El técnico Gustavo Módica dijo que es una “semana decisiva, con muchas ganas de pasar esta fase, sucedieron cosas que no estaban previstas, nos vinimos tranquilos a casa, pero no estamos conformes con el resultado, obviamente queríamos los tres puntos, pero sirve el empate para definir en casa, el domingo fuimos decididos a buscar el triunfo, pero no conseguimos lo que buscamos, varios jugadores con malestar estomacal y otras cosas, que nos perjudicaron”.

Además agregó que “hablamos con los muchachos como todos los inicios de semana, sobre el último partido, hablamos del rival y otras cosas personales, en lo que hace el grupo, la casa está en orden, lamentamos la salida de Pomba que por cuestiones personales se fue. Respecto a los errores, tenemos que estar más concentrados, aun así fuimos superiores a Independiente, para mí no tuvimos ninguna imagen floja, no fue de poco fútbol, al contrario, en las circunstancias que estábamos creo que se hizo mucho”.

Por otro lado, El Tribuno de Jujuy sorteará cuatro entradas generales para el choque del domingo. Los interesados deben enviar mensaje al facebook del diario, detallando los tres últimos números del documento.

El sorteo se realizará el sábado al mediodía y la entrega de las localidades a los ganadores tendrán lugar en Belgrano 246 de 15 a 19.