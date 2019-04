Reaparece Tolaba

Después de tres años sin acción, Damián Tolaba vuelve a subir al ring. El peleador jujeño se presenta en el Bolivia Arena de Santa Cruz de la Sierra ante el crédito local Mario Vidal.

"Si bien no venía compitiendo, siempre estuve activo, ayudé a entrenar a mi hermano Fito Tolaba, a mis alumnos, así que estoy al tiro", comentó el "Samurai" en su visita a diario El Tribuno de Jujuy.

Por el buen trabajo físico y técnico que realizó, siente que no le pasará factura el tiempo de inactividad, "la verdad que no, estoy tranquilo, tengo la cabeza en mente, sé que me voy a traer la victoria a Jujuy", destacó.

El jujeño tenía otro rival, sin embargo, "por problemas en la organización, es la primera vez que voy a estar peleando en la categoría más arriba que la habitual, es la primera y última vez, mi peso es entre 66 y 61, ahora voy a subir en 70 kilos", manifestó.

Sobre el rival, el "Cóndor" Silva, sabe cuáles son las cualidades, "el rival es un poco más grande que yo, pero estoy tranquilo, soy más rápido que él y ahí tendré las oportunidades, lo vi pelear, observamos varios videos, lo tengo estudiado y la estrategia está lista para traerme la victoria", puntualizó Tolaba que hará la pelea estelar a tres rounds de cinco minutos de pelea por uno de descanso. El representante de Iron Gym y Gustavo Tolaba Gym contó que "es la pelea regreso para poder tener continuidad, tenemos propuestas a futuro, por eso era importante pelear y ver cómo regresamos, después veremos las próximas fechas", al tiempo que agradeció el apoyo recibido "a la Secretaría de Deportes por la licencia deportiva y a la señora Viviana Maurin, a Víctor Navarro que me ayudó en la preparación física, El Chucupal, Pork Man, Flecha Bus, Carnicería y Fiambrería Maxi, La Magalí, Municipalidad de El Carmen, El Templo, Pronto Panadería, Rochitas pescadería, Mi Fisio, Transporte Dora, Imagen Integral Studio, El Perla, todos aportaron para que vuelva a pelear", finalizó.

Gustavo Tolaba

Junto a Damián viajó Gustavo Tolaba, reconocido entrenador y padre del "Samurai". Allí en Bolivia, estará dictando un curso y tomando examen a los alumnos del gimnasio de Raúl Segarra. "Buscamos hacer un trabajo en conjunto entre Bolivia y Argentina, gracias a que los dos estamos afiliados a la Asociación Internacional de Artes Marciales y Deporte de Contacto", explicó agregando que "buscamos reflotar el full contact".