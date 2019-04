“Quisiera oír propuestas para salir adelante”

Referentes del Frente Amplio Gremial (FAG) se reunieron ayer con el obispo diocesano César Daniel Fernández, con quien dialogaron acerca de la situación que atraviesan los trabajadores y las dificultades de diálogo que tienen con el Gobierno provincial, por lo que le solicitaron a monseñor intervenga al respecto. Además se comprometieron en elaborar un documento con el detalle de las principales necesidades de los trabajadores, el cual será entregado al obispo la próxima semana.

Tras el encuentro que mantuvieron los principales referentes de los gremios que componen el FAG, en el Obispado monseñor Fernández, señaló que fue una reunión importante por cuanto su tarea no solo se circunscribe a lo eclesial, sino también a todo lo que hace a la vida política y social de la provincia. “Han venido a expresarme la realidad de lo que están viviendo, y me han pedido que interceda ante el Gobierno. Ellos saben que esto no se soluciona por arte de magia, pero sí vamos a buscar la forma de fortalecer los anales de diálogo para que podamos salir adelante todos juntos” sostuvo.

Remarcó que ante este panorama difícil que atraviesa el país y la provincia, “no podemos hallar soluciones mágicas, pero si pensar en acuerdos y consensos entre todos los sectores para atender las prioridades. Velar por los que menos tienen, pensar también en los que no tienen trabajo, es decir no ser indiferentes”.

El obispo dijo que espera “oír propuestas concretas por parte de nuestros representantes, para ver cómo salimos adelante”.

Por su parte, la secretaria general de Atsa, Yolanda Canchi, aseguró que el diálogo con el sacerdote “les dio tranquilidad” y representó “un bálsamo” ante la difícil situación de la provincia. “Siempre que uno viene a la iglesia encuentra la fortaleza suficiente para seguir enfrentando las situaciones que vivimos en el plano económico y social. El padre comparte todo lo que hemos dicho, y el también siente que está dentro de esta situación”, dijo.

Consideró que fue un encuentro “positivo” en el que se comprometieron a acercarle al obispo un escrito con los puntos mas importantes “para ver si puede ser el nexo para que el gobernador se digne a recibir a los dirigentes sindicales para poder dialogar y buscar soluciones”.

A su turno, Susana Ustarez de Apoc remarcó que “hay una clara situación de deterioro” y bregó por que “la Iglesia ponga el ojo en los trabajadores y pueda interceder buscando soluciones ante la precarizacion, los despidos y la pérdida económica”.