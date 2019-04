Aportes para la situación nacional

Por Lucas Delgado

El gobernador Gerardo Morales se reunirá hoy con funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos el presidente Mauricio Macri, para tratar una agenda con distintos tipos de medidas que ayuden a contrarrestar la situación de crisis que atraviesa el país y la provincia.

El mandatario dijo ayer que está bien que se trabaje en temas como el equilibrio presupuestario y del déficit fiscal, pero "el gobierno tiene que tomar otros tipos de medidas que tienen que ver con la economía real, el tema de las tarifas y el consumo.

Además de las medidas que tienen que ver con políticas sociales, el Gobierno de la Provincia acercará a Nación un paquete de medidas que tengan que ver con el desarrollo de economías regionales, que involucren al consumo y a combatir la inflación, entre los que resalta el tema del precio de la leche, la harina, el pan, la carne y demás alimentos principales de la canasta familiar. Estamos atravesando un momento muy difícil y esto hay que asumirlo", recalcó.

"Vamos con la expectativa de poder incidir y aportar en medidas concretas, como lo que estamos haciendo en Jujuy", agregó Morales.

Estas declaraciones las brindó durante el acto de entrega a representantes de cuatro pymes jujeñas de predios en el Parque Industrial de Perico, de unos 13 mil metros cuadrados de superficie, el cual se cumplió en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

"Están haciendo inversiones concretas e importantes para generar 94 puestos de trabajo", señaló el gobernador de un acto en el que también tomó parte el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Abud Robles, y el intendente de Perico, Rolando Ficoseco.

Señaló que "el Gobierno nacional tiene que empezar a mirar cada sector para resolver problemas y parar la recesión con medidas que frenen la inflación además de mejorar el consumo de la gente".

Al referirse a la situación del país con el Fondo Monetario Internacional, declaró que "el FMI no va a cobrar si no hay crecimiento. Esto es una trampa para el país, pero también una trampa para ellos que no pueden apostar a la recesión".

En lo que respecta temas de interés provincial, el gobernador culminó explicando que se está resolviendo el tema de el cierre de la Fundidora El Aguilar y además que mantuvo reuniones con el sindicato de Aceros Zapla, tema en el que "desde la empresa plantearon que no quieren cerrar" y que "el procedimiento preventivo de crisis se debió a los Repro. Pero están haciendo una inversión importante para bajar los costos de la energía", indicó.