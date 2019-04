Battle Cry celebra 20 años con recital y nuevo material discográfico

El grupo jujeño de heavy metal Battle Cry presentará su último material discográfico llamado "20 años", con un recital en nuestra ciudad que contará con la participación de bandas especialmente invitadas. La cita es para el próximo sábado en los galpones recuperados "Tupac Katari" -Urquiza y Argañaraz- y además de la agrupación local participarán Rústica desde Buenos Aires, Melomanía de Salta y Oscura Cepa de El Carmen. Cabe mencionar que las instancias de este concierto serán totalmente grabadas y más adelante formarán parte de un DVD especial con el que Battle Cry celebrará dos décadas de trayectoria.

El último disco de la banda con las mejores canciones de su historia, no solo se puede escuchar por medio de las plataformas digitales sino que fue editado en vinilo por intermedio del Instituto Nacional de la Música (Inamu). En diálogo con nuestro medio Pedro Gennari, integrante del grupo en diálogo con nuestro medio, al respecto dijo que "para nosotros es un sueño cumplido sacar un vinilo, por nuestra trayectoria musical y como fanáticos del rock, hemos crecido escuchando vinilos y cassettes y jamás imaginamos que nuestra música hoy iba a estar plasmada en este disco redondo y negro".

Luego consultado sobre cómo se vive el heavy metal en Jujuy contó que "es un género que tiene presencia en la provincia desde hace décadas en el undergroud, en las radios con programas de rock pesado desde los años 70. Tuvo altos y bajos, en los 90 vivió su mayor auge con recitales aquí de grandes grupos como Animal, en la Sociedad Obrera o la visita de bandas internacionales como Vibrión de metal extremo, en esa época Jujuy era el punto de encuentro (del 93 al 98, más o menos). Con los años bajó la intensidad pero nunca desapareció. Y hoy Jujuy se ha profesionalizado, por la calidad de la bandas en cuanto a equipamiento y sonido, creo que actualmente las bandas jujeñas suenan igual o mejor que las de cualquier otra provincia o de Latinoamérica, no tenemos nada que envidiar. Pero siempre será un género ‘under‘, nunca estará en el foco de todos los medios, pero considero que el heavy metal está vivo y tenemos presencia en la escena de Jujuy". Y sobre la relación de las nuevas generaciones con el género opinó que "no son muchos los chicos que tienen esa curiosidad, pero nosotros, los viejos tenemos que decirles a las nuevas bandas de su importancia y tratar de mezclar, es lo único que va a hacer que siga vivo. Sin embargo, creo que el heavy goza de muy buena salud en Jujuy, no somos muchos pero somos muy apasionados en lo que hacemos".

Battle Cry tiene tres discos editados anteriormente -"Xuxuy" (2007), "Tierra arrasada" (2013) y "Cicatrices" (2016)- con composiciones de gran impronta local, "nuestra influencia viene del heavy clásico que habla sobre temáticas heroicas e historias fantásticas y en lugar de hacer temas de El Señor de los Anillos o de los Viajes de Marco Polo, a nosotros nos parece mucho más interesante hablar de nuestra historia que es fuerte, para que se vea reflejada en nuestra música. Así ‘Tierra arrasada’ es un disco temático sobre el Éxodo Jujeño y tenemos canciones sobre los mártires de Yavi o La Noche del Apagón. Cuestiones que son nuestras, creo que lo mejor para un grupo jujeño es reflejar la historia jujeña, lo que uno es en realidad y creo que eso hace que Beatle Cry sea diferente al resto de las bandas heavy metal que hay hoy en Argentina", explicó.

Finalmente, adelantó que "el domingo después de la presentación del disco vamos a estar en Salta como banda soporte de Iorio junto a Devastación". Y adelantó que "en junio nos vamos a Catamarca y a La Rioja con bandas amigas, Herejías y Vientos Nocturnos y se suma la banda Viento Cruel".

Vale mencionar que el flamante vinilo de Beattle Cry y discos anteriores estarán a la venta el sábado en la noche del recital además de merchandising de la banda que también se puede solicitar vía Facebook (Battle Cry Heavy Metal). Asimismo, cabe recordar que toda la música de la banda, incluido el último disco, se puede descargar de las plataformas digitales (Spotify, iTunes, Deezer y YouTube).