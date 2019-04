Así luce hoy el bebé gigante que nació con más de 7 kilos hace 35 años

En 1983 Kevin se convirtió en un fenómeno por ser el bebé más grande nacido en el estado de Nueva York con 7,3 kilogramos.

Su nacimiento fue titular en multitud de medios de comunicación. “¡Es enorme!”, dijo su madre en un artículo de hace 35 años que apareció en el medio The New York Times.

Entonces Kevin Robert Clark era muy pequeño para sentirse diferente, pero ahora, ya adulto, sigue siendo un verdadero fenómeno.

No cabe debajo de la mayoría de las duchas ni en la mayoría de los coches y la gente por la calle se queda boquiabierta y siempre le pregunta su estatura porque no se lo pueden creer.

“Caminando por la calle la gente se detiene constantemente preguntándome por qué soy tan alto”, dijo Clark recientemente a Inside Edition.

“No pasa un día sin que alguien me pregunte qué tan alto soy. Me gusta bromear y digo que solo mido 1,70 m, y cuando la gente me pregunta si juego al baloncesto, les pregunto si (ellos) juegan al minigolf”, cuenta Clark al New York Post.

“Un desafío en la escuela secundaria y en la vida adulta fue encontrar ropa y zapatos que se ajustaran; nunca podría simplemente coger la ropa del perchero [en las tiendas]”, explicó Clark, cuyo padre mide 2 metros y cuya madre es ligeramente más alta que el promedio.

“Cuando era adolescente, crecía tan rápido que siempre necesitaba ropa nueva”.

Clark cuenta de fue policía durante un tiempo, “todos me hacían preguntas al instante como si yo fuera el jefe. Llevaba el mismo uniforme que ellos y a veces con menos barras”, agregó Clark.

“Por el contrario, nunca pude esconderme entre la multitud”, agregó.

Ahora, Clark mide 2,04 metros, pesa 135 kilos y vive con su esposa de 1,80 m. en Carolina del Norte.

