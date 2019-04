Cardio o pesas: ¿cuál es el mejor ejercicio para quemar calorías?

Querer quemar calorías nos lleva a anotarnos en un gimnasio. Pero tras ese paso surge una duda sobre cuáles son los mejores ejercicios para lograr ese objetivo: ¿cardiovasculares o pesas?

Manuel Cortés Campillo, instructor de fitness en Palma de Mallorca, afirmó al sitio Cuidate Plus que los ejercicios musculares son los que resultan más eficaces en la quema de grasa corporal. Otro de los beneficios de levantar pesas es que el tiempo en la recuperación muscular es mayor, lo que consumirá calorías no sólo en la práctica, sino también horas después.

“Los entrenamientos con pesas son movimientos articulares en los que una carga ofrece resistencia para la flexión y para la extensión articular, utilizando el acortamiento y alargamiento muscular”, indicó Cortés. Lo que se busca es ganar fuerza, resistencia o volumen. Pero aclaró que la definición de los músculos solo se consigue teniendo una baja cantidad de grasa corporal.

A su vez, destacó que el uso de pesas no lleva necesariamente a tener un cuerpo hiperdesarrollado, lo que es el miedo de muchos. De hecho, en muchos casos sólo se aspira a perder calorías o recuperarse de una lesión al brindar protección de una articulación concreta.

Por su parte, los ejercicios cardiovasculares recomendados para quemar calorías pueden ser la carrera continua, series o métodos de entrenamiento interválicos (HIIT). En éste último se alterna baja con alta frecuencia cardíaca, lo que determina el nivel de esfuerzo, ya que “no sólo importa la intensidad, sino también la duración”, indicó el profesor.

Pero lo ideal para conseguir eliminar la grasa corporal, según Campillo, es hacer una combinación de ambos entrenamientos: primero levantar pesas y después realizar ejercicios cardiovasculares. De esta forma, se aprovecha la glucosa como fuente principal de energía y, una vez que esté baja, se continúa con la rutina cardio. De esta manera, se genera un mayor consumo de energía.

Sin embargo, cada caso es particular, por lo que si una persona no se siente capaz de seguir con el cardio tras levantar peso, también puede hacerlo a la inversa, más allá de que el resultado no será igual si de pérdida de calorías se habla.

Fuente: Ámbito.