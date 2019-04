En Talleres planifican algunas variantes

Restan horas para el decisivo encuentro entre Atlético Talleres e Independiente de Yrigoyen, en el marco de la vuelta del presente playoff del Torneo Regional Amateur, cotejo que se jugará este domingo a las 17.30 en el estadio "Plinio Zabala" y el encargado de impartir justicia será el salteño Gustavo Gómez.

El entrenador Gustavo Módica trabajó junto a su equipo en materia táctica, hubo muchos movimientos en ese sentido, con la premisa de equilibrar el juego colectivo de los futbolistas del "expreso" y acentuar la preparación con el fin de corregir la falta de efectividad vista en el cotejo pasado, también la poca producción futbolística.

Aún no se confirmó nada respecto al equipo titular, pero no se descartan cambios en el elenco de Talleres, teniendo en cuenta que defensivamente Independiente tiene cierta solidez, seguramente el cuerpo técnico optará por un planteo más ofensivo, o quizás sumar algún delantero más al ataque periqueño, pero conservando la línea defensiva de cuatro, en la práctica de hoy definirán el once inicial.

En la ida, en Yrigoyen jugaron Llanos en el arco, línea de cuatro en el fondo con Arroyo, Serrano, Riveros y Miguel, en el medio Vilca, Saavedra, Blanco y Esparza, los delanteros fueron Maximiliano López y Zampini. Riveros no será de la partida por acumular cinco amonestaciones, ingresando Pereyra.

En ese encuentro el planteo era otro, en momentos Riveros se adelantaba y era una especie de doble cinco con Blanco, combinación que no gustó mucho y parecía una improvisación, eso generó espacios y por poco el "rojo" salteño se quedaba con la victoria por lo mal parado que quedaba Talleres.

Uno de los puntos más criticados en el técnico Módica en ese encuentro, fue la no incorporación del goleador Carlos López en el campo de juego, no jugó de titular y en los cambios no lo tuvo en cuenta, pero si se pretende plantear un juego más ofensivo, sin dudas que este futbolista es una carta efectiva para apostar en el terreno de juego.

Mauricio "Chacha" Vilca es uno de los jugadores más regulares para Talleres, habló con este medio y dijo que "sabemos lo que tenemos que jugar ahora, obligados a ganar de local, la idea era no perder de visitante y poder definir de local, creo que lo que estamos trabajando en esta semana es para lograr el rendimiento que todos queremos, esforzándonos en esta semana para poder llegar bien al domingo, debemos seguir trabajando para tener el nivel que todos queremos, ojalá que el domingo nos vaya bien".

El volante agregó que "sabemos que todos ganamos si alguno de nosotros marca o se destaca, queremos seguir por el buen camino, poder pasar la fase y pensar en el futuro, el plantel está bien, veo a todos confiados, entusiasmados, creo que vamos a tener la clasificación, tenemos con que, a la gente le pido que nos apoye, nosotros vamos a dejar todo para lograr la clasificación de local".

En el "Gigante del Norte"

Hoy a las 22, en el estadio de Gimnasia y Tiro de Salta, Central Norte recibirá a Atlético Cuyaya, abriendo la serie playoff del Regional. Miguel Flores con Facundo Campos y Roberto Dómene, todos de la Liga Cerrillana de Fútbol, serán los encargados de impartir justicia.

El "bandeño" tendrá la difícil misión de revertir el 3 a 0 sufrido en el choque de ida. Los titulares elegidos por el técnico Claudio De los Ríos son Miranda; Torres, Ignacio De los Ríos, Acuña, Torres; Alancay, Videla, Pisculiche, Ruiz; Montoya y Arraya.

En tanto, mañana Monterrico San Vicente recibirá a Atlético San Pedro desde las 17 en el "Antonio Berruezo", bajo el control del salteño Aníbal Alfaro.