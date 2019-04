Maldonado está listo

El 2 de junio ya está encerrado con un círculo rojo en el calendario de Bernardo Maldonado. El atleta cordobés que en 2018 fue segundo en los 10K ayer confirmó su presencia para la 13º edición del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy.

"El año pasado terminé segundo detrás de Gustavo Frencia. Hoy estoy pasando un gran momento, este año mejoré mis tiempos así que llegaré en un gran nivel a Jujuy. En 2018 los 10K los hice en 31'30'' por eso ahora quiero bajar el tiempo por el récord del circuito y hacerlo en 30' o menos", empezó contando el corredor. A su vez agregó que "me gustó mucho la carrera, fue una sorpresa porque no conocía y me llamó mucho la atención la gran cantidad de gente y sacando lo que es Buenos Aires, yo creo que Jujuy no tiene nada que envidiarle a ninguna otra organización", acotando que "vengo entrenando con Darío Nuñez de ADN y del circuito de 10K me costó entrando a Los Perales, me dijeron que se complicaba pero no sabía que era tan duro y los últimos 4 kilómetros fueron bastante trabados. Y fue particular porque había viento Norte, muy seco, y fue una edición rara por lo que dijeron otros atletas. El público se portó porque alentó mucho y este año estaremos de vuelta", afirmó.

Dentro de los parámetros que se propone Maldonado contó que "quiero cortarle la campaña que viene teniendo Gustavo (Frencia). Hace poco me enteré que tiene 4 carreras ganadas y estaré ahí para correr y hacerle fuerza para ganar una de las más linda del Norte y la más convocante", admitió.

La preparación es fundamental para el atleta y por ello adelantó que "estoy a punto de ir a una gira en Los Ángeles (Estados Unidos) en un Torneo de Pista llamado Mt SAC. El lunes estaré viajando con varios atletas. Son Torneos Universitarios que sirven para mejorar las marcas porque estaré regresando el 6 de mayo. Después la idea es correr la media maratón de Rosario (Santa Fe), 21K, el 12 de mayo y luego me pongo a entrenar a full para El Tribuno que será 3 semanas después".

El cordobés de 25 años hace 3 años que transita en el alto nivel de atletismo y pese a las distancias con Jujuy comentó que "nunca había competido en el Norte, antes sólo había ido una vez a entrenar a Cachi (Salta) y de Jujuy conocía sólo Humahuaca que fui pero sólo de paseo con mi familia de Salta". Sin embargó, se comprometió que "este año iré con un compañero que anda corriendo bastante bien, Pedro Luis Gómez, que ganó dos veces el Maratón de Tucumán y fue el último ganador del Maratón de Córdoba. Es tucumano pero vive en Córdoba y entrenamos juntos", sentenció.