A pesar de que aún no se registran femicidios en Jujuy este flagelo está latente y requiere de más concientización social.

"No hay que minimizar esto porque es muy grave"

Desde Mumalá y el Movimiento de Mujeres de Jujuy solicitan que este flagelo sea declarado en emergencia y se destine más presupuesto debido a que periódicamente reciben una gran cantidad de casos de mujeres que sufren de violencia de género y precisan ayuda.

Natalia Aramayo integrante del Movimiento de Mujeres, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "es verdad que en Jujuy todavía no hay casos fatales pero si hubo intentos graves y hay mujeres en estado crítico. Nos preocupa mucho los dichos del gobernador en la apertura de sesiones que hablan de una reducción del 50% de la tasa de violencia solamente tomando los últimos 3 años".

Siguió diciendo que, "aventurarse a decir eso es preocupante porque hay demasiada información que da cuenta que la violencia no disminuyó, hay que hacer un análisis más profundo. Si bien, se pusieron en marcha más políticas de género hubo una importante reducción del presupuesto".

Agregó que, "nosotras seguimos trabajando fuertemente para que la tasa sea cero y nos vamos a quedar tranquilas cuando ninguna mujer muera en manos de la violencia de género".

Por su parte, Geovana Martínez, la referente de Mumalá, sostuvo que "en redes sociales o lo que se dice en la calle a veces nos da cuenta que no todos están tomando conciencia sobre este abuso de poder que lamentablemente existe todavía. No hay que minimizar esto porque es muy grave".

"Hay que con concientizar para que no hayan más casos de violencia de género y mucho menos de femicidios pero vemos que falta mucho tratamiento de este tema en la Justicia y los medios de comunicación", aseguró Carla Taritolay, integrante también de ese movimiento.

Asimismo explicó que "hay casos que no se le da tratamiento a la denuncia, se dejan libres a los femicidas, o también hay hijos que quedan desamparados cuando mueren sus madres".

"El femicidio es el último eslabón y no tener un índice de esto no implica que la violencia no exista. Las mujeres estamos empezando a tender más lazos y a empatizar estas situaciones, eso ayuda mucho a combatir esta problemática", añadió Martínez.

Sobre los casos que frecuentemente llegan a ellas comentó que en su mayoría se acercan mujeres que sufren de violencia y no pueden separarse. En ese sentido afirmó que muchas de ellas tienen temor y no hay una contención para ellas por las consecuencias económicas o por la falta de seguridad que sienten al separarse.

En cuanto a los abusos sexuales, Martínez indicó que "ocurrieron muchos casos que se dieron en grupos donde varias personas son cómplices. El grado de manipulación está creciendo".

Lanzaron una App

Se presentó una nueva aplicación móvil para que las mujeres puedan pedir ayuda. Se llama Red X Todas.

Las usuarias pueden configurar una red de ayuda con tres contactos de su confianza. Al apretar un botón, la aplicación envía un mensaje de alerta cada un minuto a los contactos y llama automáticamente al 911.

Denuncias al 144

Para denunciar situaciones de violencia de género, comunicarse a la Línea Telefónica Nacional 144.

La misma está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país.

Funciona los 365 días del año, las 24 horas y de manera gratuita.

La Línea 144 se comunica luego con la Secretaría de Paridad de Género.

También a través de las páginas de Facebook de Mumalá y del Movimiento de Mujeres se puede obtener más asesoramiento e información.

Encuesta por la semana de la lucha contra el acoso callejero

“NI UNA MENOS” / UNA DE LAS MARCHAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

En el marco de Semana Internacional de Lucha Contra el Acoso Callejero la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) inició una encuesta nacional destinada a mujeres en relación a este flagelo que entra dentro de lo que constituye la violencia hacia la mujer.

Esta encuesta se viene realizando desde el 2016 y este año se lleva a cabo por primera vez en nuestra provincia. Los resultados anteriores arrojaron que el 93% de las mujeres encuestadas no se sienten seguras a la hora de transitar por la vía pública.

También trascendió que "las mujeres empiezan a sufrir de acoso desde los 8 años. A diferencia de años anteriores ahora se sumó lo que es el acoso virtual ya que es un mal latente en las redes sociales sobre todo", explicó Geovana Martínez.

Sobre eso explicó que "nos vamos dando cuenta que las mujeres mayores que son más precavidas para seleccionar sus amigos en redes sociales pero las más chicas por ahí agregan a cualquiera y corren más riesgos".

"A la mayoría de las mujeres les da vergüenza y sienten que es normal ser miedosa pero no es así. Todas coincidimos que los barrios no tienen zonas seguras para transitar tranquilas", añadió.

Las principales razones por las cuales las mujeres dicen sentirse inseguras al transitar el espacio público son la existencia de lugares pocos transitados y/o descampados (75%) y lugares con poca iluminación (51%), dice el informe del año pasado.

Al respecto, Carla Taritolay aseguró que "vemos que muchas personas naturalizan esto y no se dan cuenta que sufren acosos callejero. Es común que nos silben, toquen bocina, nos tiren besos, o no nos dejan pasar y nos dicen cosas. En el transporte público también ocurre esto que es acoso porque una recibe algo que yo no pedí. Esto nunca es consentido".

El próximo lunes estarán desde las 10 en Plaza Belgrano realizando encuestas. Invitan a todas las mujeres que quieran colaborar con las encuestas. Se pueden contactar con Mumalá vía Facebook: Las Mumala de Barrios de Pie-Jujuy.