Todo apunta a la acusación del imputado

Wilfredo Gabriel Soruco estaba a punto de cumplir 23 años en diciembre del 2015, cuando fue detenido por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Humahuaca, acusado de asesinar a su pequeña hija de apenas tres años e intentar asesinar a su pareja Belén Calapeña con una maza de albañil.

La semana pasada en un hotel de la ciudad histórica de la Quebrada, se llevaron a cabo las primeras dos audiencias del debate oral y público que se le sigue a Soruco, para que pueda responder por los graves hechos por los que está imputado, y en la jornada de ayer se celebró una nueva audiencia en el tercer piso del viejo Palacio de Tribunales.

La figura de Soruco es la de un niño dentro de un cuerpo robusto, permaneció en silencio con la cabeza gacha y con un gesto intacto de preocupación, manteniendo sus tupidas cejas levantadas.

En la jornada de ayer prestaron declaración testimonial cinco testigos, todos dependientes de la Policía de la Provincia, que de alguna u otra manera participaron en las actuaciones sumarias tras el crimen de la niña, que conmovió a toda la comunidad humahuaqueña.

Antes del inicio de la audiencia, la fiscal de Cámara Delia Filomena Ortiz sumó del Ministerio de la Acusación al fiscal Gustavo Araya, quien llevó adelante la investigación, ordenó la detención de Soruco y solicitó la elevación a juicio de este hecho registrado en el mes de diciembre del año 2015 en una vivienda del barrio Tupac Amaru de la ciudad de Humahuaca.

El secretario de Sala, Gustavo Ortiz, informó al Tribunal en lo Criminal (TOC) Nº 3 presidido por la jueza María Alejandra Tolaba sobre el informe médico por parte de los profesionales del Poder Judicial al que fue sometido la víctima Belén Calapeña, mostrándola apta para prestar declaración testimonial en el debate oral y con esto, su abogado querellante Oscar Vaccari celebró el acto, luego de considerarlo "fundamental" para el juicio oral y público.

El abogado defensor de Wilfredo Soruco es Jorge Vázquez y no tardó en manifestar al TOC Nº 3 que antes de la declaración testimonial de Belén Calapeña, su defendido declarará para dar su versión de los hechos que acabó con la vida de su niña de apenas tres años y las graves lesiones que habría provocado en la cabeza de su pareja, con la clara intención de asesinarla también para luego intentar suicidarse.

Además, Vázquez le expresó al TOC Nº 3 la posibilidad que la pareja Calapeña - Soruco sea sometida a un careo (siempre y cuando el Tribunal así lo resuelva) y por lo que se pudo ver en las audiencias, la estrategia es intentar sacar de la escena del crimen al joven procesado.

El próximo miércoles a las 11 en el tercer piso del Palacio de Tribunales deberán acudir otros 6 testigos de los 13 que faltan, la mayoría son efectivos pertenencientes a la Policía de la Provincia y allí se dispondrá la fecha de la cuarta audiencia del debate oral y público.

Además restan prestar declaración testimonial, ratificando contenido y firma de los profesionales que internvinieron en el examen forense de la pequeña victima de tres años y los informes médicos de Belén Calapeña, quien salvó su vida de milagro, tras sufrir varios golpes en el cráneo con una maza de albañil.

Lo que además se tratará de establecer si tanto la niña que fue asesinada y su progenitora fueron atacadas mientras dormían.

:“Mi defendida está dispuesta de declarar”

OSCAR VACCARI / ABOGADO REPRESENTANTE DE LA QUERELLA.

Oscar Vaccari, representante legal de Belén Calapeña, dialogó con nuestro diario y dijo que “oportunamente el TOC Nº3 va a fijar fecha para que ella preste declaración testimonial y contar en detalles lo que ella recuerda de este terrible episodio que le tocó vivir”.

“Calapeña salvó milagrosamente su vida, por una intervención providencial de los médicos y los enfermeros de la ciudad de Humahuaca y con la exitosa intervención quirúrgica en la sala de terapia intensiva del hospital Pablo Soria de nuestra ciudad capital. No nos olvidemos que Belén Calapeña recibió golpes con una maza de albañil en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo, este tipo de heridas le provocó un traumatismo encéfalo craneal grave y por lo general tienen alguna consecuencia a nivel neurológico. La víctima manifestó sentir algunos mareos desde ese entonces y no sabemos si las graves heridas le dejaron secuelas, fue por eso que antes de ser citada a prestar declaración, se solicitó que sea examinada por los médicos del Poder Judicial, a pedido del Tribunal”, dijo Vaccari.

Además, el letrado le dijo a nuestro diario que su defendida se encuentra bajo tratamiento psicológico con el fin de poder sobrellevar este trágico suceso de haber perdido a su hija de apenas tres años de edad”.

Pero que está dispuesta a prestar declaración testimonial ante los jueces y las partes del juicio.

Por otra parte, Vaccari le aclaró a nuestro diario que Belén Calapeña no estaba separada de Wilfredo Soruco, que convivían en esa vivienda, pero “sí era víctima de violencia de género”.

“Hay diversas denuncias en la seccional de Humahuaca que mi defendida realizó antes de estos hechos que son traídos a juicio. Calapeña era de muy corta edad, con pocos medios y conocimientos para activar lo que significa un procedimiento penal, concurrir a nuestra ciudad capital y además hay que recordar que en ese momento no estaban en funcionamiento muchos instrumentos que ahora están disponibles, como el Juzgado de Violencia de Género y el Centro de Asistencia a la Víctima, para poder tener un debido asesoramiento y darle curso a esta causa que lamentablemente terminó de la peor manera”, dijo el abogado.

Sobre los hechos en el barrio Tupac Amaru

En diciembre de 2015 el barrio Tupac Amaru de la ciudad de Humahuaca no salía del asombro de un hecho ocurrido en una de esas viviendas sociales. Zulma Belén Calapeña tenía 20 años y su exmarido Wilfredo con una maza de albañil, dejándola inconsciente y creyéndola muerta, minutos después de asesinar a la hija de ambos de apenas tres años, en el baño de esa vivienda.

Los vecinos del lugar escucharon unos gritos y observaron como Soruco salía corriendo de esa vivienda, para esconderse en la casa de su madre, que vive a escasos metros de donde ocurrió el hecho de filicidio.

La joven era víctima de violencia de género y había realizado varias denuncias previas al ataque de su expareja, Wilfredo Soruco, incluso el mismo día de la tragedia.

Wilfredo Gabriel Soruco habría llegado esa madrugada en estado de ebriedad y su intención fue desde un principio asesinar a su hija, a su pareja y luego suicidarse.