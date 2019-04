BTS lanzó "Map of the Soul: Persona", nuevo disco



Tal como lo habían anunciado, BTS lanzó "Map Of The Soul: Persona", uno de los discos más esperados por los fans de la banda.

En esta nueva etapa, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook muestran un sonido más maduro, con coreografías más elaboradas y colaboraciones inesperadas.

El disco está compuesto por 7 temas entre los que se destaca una colaboración con Halsey en el single "Boy With Luv".

"Map Of The Soul: Persona" es el primer EP de la banda con el que finalizaron la serie Love Yourself para dar comienzo a un nuevo capítulo.

Una de las sorpresas del álbum es la participación de Ed Sheeran. El cantante escribió "Make It Right", tema que habla sobre la confianza y las personas que nos rodean.

Hace algunos meses, Ed confesó ser fanático de BTS. "Me encanta BTS, son geniales", escribió en su cuenta de Twitter.

¿Qué te pareció el nuevo álbum de la banda?