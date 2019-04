En el cierre de la semana, el dólar cayó casi 60 centavos

Continuando la tendencia bajista de la semana, el dólar cayó al cierre de la semana casi 60 centavos en los bancos. En el Nación se vendió a $ 43,20, unos 55 centavos menos que el jueves. El mayorista, en tanto, cerró a $ 42,19, 54 centavos por debajo del precio del jueves. Este mercado es donde operan los bancos, grandes empresas y el Banco Central y es el que luego incide en el minorista, donde compran los ahorristas.

Al mayor ingreso de dólares por la liquidación de la cosecha (según estimaciones, el aporte del campo ya rondaría los US$ 100 millones diarios) se le suma la expectativa por los US$ 60 millones que saldrá a vender el Tesoro cada día a partir del lunes. En la city no descartan además que, en una o dos semanas, el BCRA vuelva a comprar dólares.

En el primer trimestre de este año las liquidaciones de divisas llegaron a US$ 4.188 millones, un monto casi 11% menor a los US$ 4.680 millones liquidados en el primer trimestre de 2018, el año de la gran sequía.

En este escenario, una discusión que se está dando es qué va a hacer el productor con sus granos: ¿venderá lo mínimo posible, esperando mejor precio de granos o del dólar?. Está ganando terreno la opinión contraria: es decir, que los productores van a vender la mayor cantidad de granos posible porque preferirán pasar las elecciones con dólares en el bolsillo antes que con granos en el silo-bolsa

En Hacienda creen que la tensión cambiaria ocurrirá más cerca de las elecciones por la abundancia de pesos que tendrán los chacareros después de saldar deudas de la campaña que está terminando y pagar los gastos de la próxima.