Leonel Herrera destacó las obras ejecutadas

En el recinto del Concejo Deliberante de esta ciudad se realizó el jueves la apertura del periodo de sesiones ordinarias 2019 y el intendente Leonel Herrera brindó el habitual discurso de apertura.

La apertura dio inicio alrededor de las 9.30 y estuvieron presentes en el recinto, ubicado en el Cabildo Municipal, el presidente de Agua Potable SE, Víctor Galarza; el secretario de Relaciones con la sociedad civil, Mario Nallar; todos los integrantes del gabinete municipal, ediles humahuaqueños y vecinos de Humahuaca. El discurso del jefe comunal duró alrededor de cuatro horas. Durante el mismo, Herrera apeló a trabajar juntos por el bienestar de los humahuaqueños. Además, el intendente brindó en detalle los avances en cada área del municipio, destacando fundamentalmente obras públicas, servicios públicos, desarrollo turístico y productivo, educación y seguridad. Finalmente, cerca de las 14, el intendente Herrera invitó a todos a caminar juntos por "la senda del diálogo y del trabajo" dejando así inaugurado el periodo de sesiones ordinarias de este año.

Al finalizar, la concejal Karina Paniagua hizo referencia al discurso del intendente y señaló que "como Bloque Justicialista esperábamos más porque se hizo un balance de los mismos mensajes anteriores, aparentemente se han transcripto otros mensajes y se han agregado algunas cosas". Añadió que "nosotros vinimos con otras expectativas realmente deseábamos escuchar avances reales y que el discurso de cuenta de las inquietudes que tiene la gente". En ese sentido, la concejal justicialista añadió que "queríamos conocer las finanzas y la situación real en la que se encuentra Humahuaca en lo económico, pero esto no fue así". La edil también señaló "nos vamos con una sensación muy extraña de lo que fue esto" ya que "hemos escuchado un mensaje en el que el gobierno municipal señala que está en concordancia con el gobierno provincial y nacional y la verdad es que esperábamos que se haga algún anuncio del gobierno nacional que beneficie a Humahuaca pero esto no fue así porque Humahuaca sigue siendo uno de los nueve pueblos de la Quebrada, quedamos en el mismo lugar, no se ha progresado en nada, se anuncian cosas que no se hacen y tanto los gobiernos nacional y provincial vienen solo para sacarse fotos y mostrar algo que no es", enfatizó.

En relación a cómo trabajará el bloque este año, la edil manifestó que "nos encontramos juntos, el bloque sigue integrado por los concejales Antonio Ríos, Omar Alejo y por mí" y aseguró que seguirán trabajando como lo venían haciendo hasta ahora.

Finalmente, la edil humahuaqueña anticipó que desde el bloque de concejales justicialistas van a trabajar en diversos proyectos que irán en concordancia a las necesidades reales de los vecinos y que los mismos buscarán dar soluciones a las inquietudes del pueblo de Humahuaca, como así también realizarán los pedidos de informes cada vez que lo consideren necesario para cumplir con su rol de contralor del Poder Ejecutivo.