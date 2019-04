Morales dijo: "Si hay paz y hay rumbo, hay futuro"

Por Lucas Delgado. El Frente Cambia Jujuy se relanzó ayer con un importante acto en el teatro "Martín Fierro" del Colegio "José Hernández", en el que los discursos estuvieron a cargo del gobernador Gerardo Morales y el vice Carlos Haquim, fórmula que al parecer será ratificada el 24 de este mes cuando cierre la presentación de candidatos para las elecciones provinciales del 9 de junio.

Morales anunció que el martes se estaría acordando con la empresa Power China ampliar Cauchari en 200mw más.

Morales hizo un recorrido por su gestión a través de un discurso que duró poco más de 40 minutos, ratificando las propuestas de los dos últimos comicios. "Desde el 2015, hemos asumido el compromiso con el pueblo restableciendo la paz y el orden democrático, dejando atrás la violencia que nos había llevado al desencuentro como pueblo".

Afirmó que "había que salir de un estado de corrupción y garantizar mecanismos de transparencia, ya que ningún gobierno está exento de estos hechos. Para ello creamos juzgados como el de violencia de género, el ambiental, el anticorrupción y además creamos una nueva ley de acceso a la información pública para que el ciudadano vea las acciones que lleva a cabo el Estado", resaltó.

"No somos un gobierno infalible ya que como toda organización seguramente hicimos cosas bien y cosas mal, porque somos personas y nos podemos equivocar, pero intentamos corregir el rumbo; hemos hecho cosas que nunca se habían hecho antes", expresó Morales respecto a los cuestionamientos de su mandato durante estos 4 años.

Otro de los temas destacados por el mandatario jujeño fue el de el proyecto del "cannabis medicinal" y aclaró que esto "no es vender marihuana a otros países. Vamos a producir para vender aceite de cannabis y producir remedios para que la gente se cure. La finalidad de este proyecto es únicamente la salud".

Una vez más el gobernador refirió al proyecto Cauchari explicando que esta propuesta requería un endeudamiento pero que a su vez generará dinero lo que hace que se pague solo y que además de dejar plata a la Provincia, pagará el 2% a las comunidades originarias.

Por otra parte, el gobernador se refirió a la situación nacional y el difícil momento económico que atraviesa señalando que "hay una crisis y hay cosas que no podemos manejar pero otras que no. No me toca manejar a mí el tipo de cambio, no me toca poner el presidente del Banco Central que si por mi fuera lo hubiera corrido en diciembre del 2017, lo habría sacado a patadas, pero no me toca", exclamó.

"Un gobierno tiene que tener la capacidad de darse cuenta de las cosas y poner los pies sobre la tierra. Por eso venimos a reasumir el compromiso poniendo el énfasis en una de las prioridades que va a ser la educación en los cuatro años que vienen", declaró Gerardo Morales.

Por último Morales cerró: "si hay paz y hay rumbo, hay futuro. Sigamos transformando Jujuy".