Prevén cambios en sistema de guardia de los hospitales

Continuando con la implementación del Plan Estratégico provincial de Salud, desde la cartera sanitaria pondrán en marcha un proyecto para el reordenamiento y optimización del funcionamiento de las guardias médicas en el sistema de salud. La aplicación de esta nueva iniciativa contempla fundamentalmente, la profesionalización y la ampliación de la guardia del hospital "Pablo Soria", a fin de que se atiendan exclusivamente patologías de tercer nivel, como así también la reducción de la cantidad de horas de guardia de cada médico, pasando de 24 a 12 horas. Este proyecto se aplicaría recién a partir de julio o agosto, de manera progresiva, en principio en Capital y luego en otras ciudades del interior.

Con la nueva modalidad, la guardia del hospital "Pablo Soria", atenderá exclusivamente casos de patologías graves de tercer nivel.

Así lo adelantó a El Tribuno de Jujuy, el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, quien explicó que, continuando con la política de descentralización de los hospitales cabecera, la cartera sanitaria prevé cambios en el sistema de guardias médicas. Según explicó, en principio se busca profesionalizar y ampliar la guardia del hospital "Pablo Soria", a fin de que allí solo se atiendan patologías de tercer nivel, es decir, casos de emergencia.

El principal objetivo es que no lleguen a esa guardia cuadros patológicos leves que puedan ser resueltos en otros centros de salud y de ese modo evitar el colapso que suele tener esa guardia. "La intención es que las dolencias que pueda tener una persona, que sean de primer o segundo nivel, es decir, malestar por un resfrío, un dolor de panza, fiebre, directamente sean atendidos en los centros sanitarios de los barrios hasta las 12 de la noche, y fuera de ese horario en otros hospitales que tengan habilitados consultorios para códigos verde", dijo el funcionario, remarcado que esto también acortará los tiempos de atención de esos pacientes que, probablemente hoy, al llegar a la guardia, deban esperar para ser atendidos por cuanto hay prioridad en las emergencias.

De este modo, en el hospital cabecera únicamente se atenderán códigos amarillos y rojos, es decir casos que demanden atención médica inmediata como infartos, convulsiones, politraumatismo severo, inicio de trabajo de parto, cirugías, heridas cortantes, reacciones alérgicas.

Esto implica la profesionalización de las guardias del hospital, de modo que las patologías sean atendidas por especialistas. "En el sistema histórico del hospital Soria hay momentos en el que a un traumatólogo le toca atender un dolor de abdomen agudo pese a que no tiene que ver con su especialidad, se desperdicia una mano de obra calificada, entonces la idea es tratar de armar un equipo de guardia especializado para atender ciertas patologías graves, de tercer nivel, que sí requieren especialistas".

Reducción de horas

Uno de los motivos principales por el que se comenzaría a aplicar esta nueva modalidad, por un lado tiene que ver con la organización en la atención de las guardias, y por otro con poder eficientizar el trabajo de los profesionales, ya que actualmente realizan guardias de 24 horas y la intención es reducirlas a 12. "La modalidad de trabajo que actualmente tienen los médicos de guardia es poco efectiva; atender pacientes durante 24 horas no le es funcional ni al médico ni a los pacientes, por eso queremos que los turnos pasen a ser de 12 horas y que cada médico trabaje en los boxes de guardia y no tengan que estar recorriendo salas, viendo los pacientes internados que también requieren de atención, para ello queremos que haya un médico para atender a los internados y otro para los boxes de guardia", manifestó.

En este sentido, Bouhid aseguró que si bien se reducirán las horas de guardia esto no afectará los salarios de los profesionales. "La reducción de las guardias no implica una merma del salario, la idea no es sacarle plata a nadie, seguramente esas horas de guardia que queden pendientes se destinarán a los consultorios o dentro de los quirófanos del hospital, es decir vamos a darle función a esas 12 horas de los médicos", dijo.

Ampliación de la guardia

Por otra parte, se prevé también una ampliación de la guardia del hospital "Pablo Soria" hacia el sector de la cochera, a fin de garantizar una mayor comodidad en la atención de pacientes. "La intención es hacer una ampliación de los boxes y trabajar con protocolos de atención en la sala de observación, porque un paciente no puede estar más de seis horas en observación; transcurrido ese tiempo debe ser dado de alta o pasar a una cama de internación".

El funcionario advirtió que este cambio en el sistema de guardias comenzaría a implementarse recién a partir de julio o agosto, en San Salvador de Jujuy para luego extenderlo a otras ciudades del interior. "La primera etapa sería en Capital y pretendemos hacer lo mismo luego en los hospitales de segundo nivel de mayor complejidad, como el hospital Paterson de San Pedro y "Oscar Orias" de Libertador" sostuvo.

Las dolencias más leves serán atendidas únicamente en puestos de salud u hospitales de menos complejidad.

Se prevé también una ampliación de la guardia del hospital "Pablo Soria" y la profesionalizacion de la misma con especialistas.

Reforzar la atención en puestos de salud



GUSTAVO BOUHID/ EL MINISTRO ADELANTÓ LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE HARÁN.

Al igual que ocurrió con los primeros cambios que se realizaron a partir del Plan Estratégico provincial de Salud, para la implementación de este nuevo sistema de guardias, desde el Ministerio de Salud adelantaron que realizarán una fuerte campaña de difusión a fin de comunicar los cambios y que la población los asimile. “Tenemos que evitar la autoderivación de la gente al "Pablo Soria’. Lamentablemente, quien tiene una dolencia, cualquiera sea, automáticamente se dirige a la guardia del hospital porque no consigue respuesta en el puesto de salud del barrio, de modo que pretendemos armar cuatro o cinco nodos sanitarios que atiendan hasta las 12 de la noche los casos contemplados como códigos verdes, que no requieren una atención de un especialista”, aclaró Bouhid.

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria agregó que se prevé un plan de comunicación a fin de informar a la comunidad a dónde debe acudir dependiendo el tipo de dolencia que padezca. Además aclaró que los cambios serán progresivos, hasta que la gente incorpore la nueva modalidad de atención.

Finalmente dijo que una de las claves de este proyecto será el trabajo conjunto con la red de ambulancias del Same, de modo que “si llega un paciente, por ejemplo, al hospital "Carlos Snopek’ de Alto Comedero, y necesita ser derivado al "Pablo Soria’, haya una ambulancia disponible” concluyó.