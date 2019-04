Reclaman mayor seguridad en calles y plazas

Vecinos de la 13º etapa del sector Tupac Amaru del barrio Alto Comedero se mostraron muy preocupados debido a que desde que les entregaron las viviendas, diez años atrás, no obtuvieron la instalación de servicios básicos como ser agua y luz.

Lo que más los alarma son los robos que son frecuentes.

Cuando cae la noche nadie sale de sus casas por el miedo que causa la falta de iluminación en las calles que facilita el accionar por la zona de delincuentes que aprovechan esa situación para robar.

Para tener luz en sus domicilios debieron instalar medidores comunitarios que les proveen electricidad y agua pero tienen altos costos y frecuentemente sufren de bajas de tensión.

NIÑOS/ RECIBEN CONTENCIÓN EN UN COMEDOR QUE ADEMÁS DE ALIMENTARLOS LOS APOYA EN SU EDUCACIÓN.

Estas intermitencias causan que se quemen electrodomésticos de forma constante, aseguraron los vecinos del sector que están muy molestos.

También, indicaron que realizaron las gestiones pertinentes para que les instalen estos servicios pero no obtuvieron respuestas. Los que más sufren son los encargados de un comedor-merendero que se encuentra ubicado allí ya que cada tanto se quedan sin luz y eso les complica el mantenimiento de los alimentos que les donan.

Además deben hacer la merienda lo más antes posible porque de noche los chicos corren riesgos.

"Los chicos no pueden salir a la calle porque no hay luz, llamamos siempre al 911 para que la Policía venga a vigilar. Por suerte hace poco instalaron un puesto policial muy cerca de nuestro barrio", manifestó Roxana Herrera, vecina del barrio, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Otra de las dificultades que poseen es la poca presencia de colectivos ya que pasan cada 30 minutos por el lugar, por ello es que solicitan también que pongan más unidades en el barrio.

"También tenemos problemas con los espacios públicos porque están descuidados y abandonados. Tenemos que presentar notas a la Municipalidad para que vengan a cortar el pasto. Hay una vecina que se mueve mucho por ese tema y pide constantemente que pongan en estado las plazas", añadió.

MALEZAS CRECIDAS/ CERCA DE LAS CASAS, LAS FAMILIAS PIDEN QUE CORTEN ESOS PASTIZALES.

En ese sentido remarcó que "ninguna está alumbrada y la mayoría está en malas condiciones. Nos gustaría mucho que vengan a arreglarla y pongan juegos. También sería muy lindo que haya una cancha en este sector para que los chicos jueguen porque hasta el momento no hay ninguna".

Alrededor de la 13º etapa del sector Tupac Amaru existen varios asentamientos que también poseen serias necesidades.

Otro de los flagelos que golpean a las familias de ese sector es la pobreza y ante eso un grupo de madres creó un comedor que funciona desde el año pasado.

Además, los vecinos aseguraron que el centro vecinal aún no se terminó de armar pese a que las viviendas fueron entregadas hace diez años, una parte, y hace cinco la otra.

Lejanía al puesto de salud

Los vecinos del sector plantearon la necesidad de contar con un puesto de salud más cercano a la zona en la que viven, "a nosotros nos corresponde el puesto de salud que está en La Loma y queda lejos", afirmó Herrera.

Siguió diciendo que "tenemos que cruzar todo un zanjón para llegar y no contamos con un colectivo que nos lleve y nos deje cerca. Tenemos que caminar mucho para llevar a nuestros niños enfermos por eso debemos llevarlos a otros barrios".

Medidor comunitario para todos

Debido a la falta de instalación de servicios, las familias del lugar tienen un medidor comunitario que se divide para 12 casas y cuesta más de $20.000 por mes mantenerlo.

Sobre eso, Herrera indicó que “no tenemos instalados ni la luz ni el agua y dependemos de ese medidor. Fuimos a reclamar muchas veces pero se nos complica mucho porque no tenemos papeles de estas viviendas por eso no podemos acceder a tener nuestros propios medidores”.

Tuvieron que pagar una deuda “para que no nos quiten las viviendas, no obtuvimos respuestas y no hay solución. Por ahí tiene bajas y altas de tensión la electricidad y a muchos se nos quemaron electrodomésticos”, dijo.

Finalizó diciendo que “todos se están agarrando de los pelos y la pasan mal porque no pueden pagar. Entre 44 familias tenemos 4 medidores. También compartimos el agua”.

Al respecto sostuvo que llegaron a estar hasta una semana entera sin electricidad en sus hogares.