Atlético San Pedro ganó y clasificó

Notable fue la victoria de Atlético San Pedro sobre Monterrico San Vicente, una contundente goleada por 3 a 0 en un encuentro cargado de emociones, buen fútbol, situaciones y un arbitraje polémico, sobre todo en la primera parte, donde el salteño Aníbal Alfaro se equivocó reiteradas veces, beneficiando al "millonario" de San Pedro, cotejo disputado en el estadio "Antonio Berruezo" de la ciudad tabacalera.

En la primera parte la diferencia era evidente, la visita tenia peso ofensivo y era inteligente en el planteo táctico, con un Carabajal que era el dueño del medio, hacia jugar a su equipo como quería, fue así que a los 24‘ hubo falta a favor de Atlético, entonces de tiro libre Lavayén marcó un golazo, después de los 26‘ se fue expulsado Soto en el local, desde allí el equipo de Mario Lobo tuvo un bajón anímico importante, a los 46‘ Ponce lanza un tiro de esquina y el goleador Flavio Romero dio un frentazo para marcar el 2 a 0 parcial.

Ya en el complemento, con un hombre menos el "tabacalero" salió a la cancha para tratar de dar el batacazo, no lo consiguieron, fueron la sombra de lo que hicieron en todo el campeonato, no jugaron bien, no tuvieron efectividad y estuvieron limitados, todo esto sin quitarle el mérito al "millo" del Ramal, que fue todo lo contrario, dejando en claro la superioridad dentro del campo de juego.

Para colmo en el minuto 14 es expulsado Lobo en el local, limitando aún más a su formación y dejando en evidencia más falencias, fue así como a los 17’ hubo una proyección por el carril izquierdo de San Pedro, centro de Díaz y otra vez Flavio Romero cerró el marcador con un 3 a 0 que describe lo sucedido en la cancha.

San Pedro lo ganó bien, en la ida ya había obtenido una victoria por 1 a 0, ahora en el global sellaron un 4 a 0 realmente convincente, poniéndose los dirigidos por Sebastián Galván, la chapa de candidatos, quienes ahora deberán de jugar los cuartos de final ante Central Norte de Salta, ni más, ni menos, pero después del nivel visto ayer, pueden enfrentarse mano a mano con cualquier equipo de la categoría.

De esta manera continúa el Torneo Regional que tiene en Ronda Eliminatoria a los clasificados de las zonas que se eliminan en partidos de ida y vuelta, en cruces según cercanía geográfica, determinando así un ganador de cada región los cuales jugarán la Etapa Final.

El desarrollo en la Etapa Final es el siguiente: Los equipos ganadores de cada una de las regiones, ocho equipos, se enfrentarán en una final ida y vuelta designando los enfrentamientos por cercanía geográfica. Los ganadores ascenderán al Torneo Federal A 2019/2020.

Talleres ante el rojo

Atlético Talleres busca el pasaje a la siguiente instancia del Regional Federal Amateurs. Hoy desde las 17.30 recibe a Independiente de Hipólito Yrigoyen en el “Plinio Zabala” con el arbitraje de Gustavo Gómez de la Liga Salteña.

Atlético Cuyaya perdió en su visita a Central Norte en Salta 4 a 0 en duelo revancha y se decidió del certamen del Consejo Federal.

La llave está abierta, porque en la ida no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0, por eso el “expreso” intentará desequilibrar el marcador, hacer la diferencia desde el pitazo inicial para no sufrir o pasar zozobras

ante un rival que saldrá a especular, esperar que se abran los espacios por la desesperación de Talleres y pegar en los momentos justos.

El “expreso” debe evitar caer en la presión, saber que tienen noventa minutos para doblegar al rival, así no cometerá errores infantiles que puedan costarle un gol en contra.

En caso de persistir la igualdad, habrá definición desde el punto penal, instancia a la cual los de Gustavo Módica no deben llegar.

Párrafo aparte para la gente que dirán presentes, se aplicará el programa Tribuna Segura, por lo tanto aquellos espectadores, mayores, damas, jubilados, menores, deben asistir con el DNI en mano, de lo contrario no podrán ingresar.

En la ida a Talleres le faltó el gol, aunque por momentos sintió la irregularidad de Vilca, sobre todo para hacer jugar a los volantes y llegar con claridad a los delanteros.

La Viña

La Viña con la mínima diferencia lograda en la ida, se presenta hoy desde las 16.30 en Tabacal visitando a Deportivo con el arbitraje de Guillermo Catala y las asistencias de Miguel Coronel y Javier Escudero, los tres de la Liga Regional.

El 2 a 1 en la ida le da perspectivas al equipo de Christian Corrales de pasar de ronda ante un rival que con el empuje de su gente saldrá a buscar la partida.

Con espacios, deben aparecer los jugadores de buen pie, Palenque tendrá que hacer lo posible para que Tolaba por el costado aproveche la velocidad y así Revollo o Valeriano puedan tener chances claras para facturar. El “tiburón” buscará sacar boleto y avanzar en los playoff.