Brenda Carabajal es campeona del mundo

Cuando se hace un trabajo a conciencia, con sacrificios, se cumplen los sueños. Brenda Carabajal por primera vez le dio un título del mundo al boxeo jujeño anoche tras doblegar a la rusa Elena Gradinar en fallo unánime en el estadio "Boardwalk Hall" de Atlantic City, Estados Unidos.

Después de tres intentos, Brenda Carabajal pudo coronarse como campeona del mundo y ser la primera jujeña en lograrlo.

Las tarjetas marcaron todas a favor de la nueva monarca del mundo pluma FIB por 96-94, 97-93 y 97-93.

Brenda fue amplia dominadora, desde el principio hasta el final, de entrada salió a ganar el centro del ring, trabajo con el jab en punta ante una rival que tenía el brazo más largo, sin embargo no llegó a entrar con precisión.

El segundo asalto, fue el mejor de la rusa Gradinar, llegó dos veces con la derecha en cross que tuvieron destino de rostro de la jujeña que pese a los intentos, comenzó a dudar sobre como romper la defensa de su rival.

Pero tras la charla en el rincón, Carabajal cambió el ritmo, cuando encontró el espacio, comenzó a castigar. La jujeña siempre llegó primera en los cruces, el recto de derecha, trabajó el 1-2 y después con el uppercut.

La cuarta vuelta fue una de las mejores para la "Pumita" Carabajal, con el uppercut hizo trastabillar a la rusa que no encontraba la distancia ni mucho menos el momento para poder llegar. Muestra de esa impotencia se vio reflejado en el quinto round cuando la jujeña se retiró al rincón con un corte en la zona del arco superciliar derecho tras sufrir el cuarto cabezazo, en las vueltas anteriores la "Puma" y le había advertido al árbitro sobre los malos movimientos de la rusa Gradinar.

El sexto y séptimo asalto fueron similares, otra vez Carabajal llegó con la mano en punta, combinó ambas manos y recorrió el ring a gusto y placer.

La rusa, siguió sin encontrarle la vuelta a la pelea, y el paso de los minutos comenzó a hacerla sentir físicamente.

En la última parte, Carabajal con la confianza que ganaba en las tarjetas, mantuvo el ritmo, la pugilista rusa comenzó a buscar una mano salvadora, pero siguió perdiendo en el cruce, la jujeña que se mostró muy bien físicamente, llegó primero, con la claridad suficiente para seguir haciendo la diferencia.

En el último round, la "Pumita" Carabajal caminó el cuadrilátero, solamente debía cuidarse de la derecha de Elena Gradinar que si bien no tenía la misma potencia del inicio, no dejaba de ser peligrosa. La rusa sabía que perdía en las tarjetas y no le quedaba otra que buscar de una u otra forma sacarla a la jujeña antes del campanazo final. pero no le alcanzó, la pupila de Palma Sola, con ojos bien abierto y la lucidez del primer asalto, mantuvo la ventaja para escuchar las tarjetas y la posterior coronación en Estados Unidos.

Desde Palma Sola

Brenda La Pumita Carabajal, llegó a una noche soñada, desde la primera instancia de que se dedicó al boxeo, hace catorce años, la jovencita de Palma Sola, con estudios primarios en su pueblo natal, realizando su secundario en El Carmen y obteniendo su título como enfermera profesional en la capital Jujeña, actualmente triunfa en el boxeo a nivel internacional.

En diálogo exclusivo con El Tribuno de Jujuy, Eduardo Carabajal, su papá, manifestó muy emocionado, que “es un sueño desde la primera instancia que tiene Brenda, de llegar a la cuna del boxeo, lo que implicó, mucha dedicación y estoy más que satisfecho de que haya llegado a ésta instancia, es como yo lo dije de un principio, Brenda es una chica de pueblo, con una estrella aparte, para llegar a Norteamérica”.

Carabajal, afirmó que “es un gran sacrificio que hizo mí hija, para llegar, fue prepararse constante y salir de Jujuy, para lograrlo, el diálogo siempre fue una herramienta fundamental entre nosotros, la acompañamos en todas sus presentaciones, ésta vez, no pude ser por lo económico, pero todos estamos con ella, aquí en Palma Sola, o en otros lugares, que por razones de distancia, pero se juntan con los amigos y familiares que también la apoyan, es emoción pura”.

Elba Ramírez, mamá de Brenda, manifestó: “Todavía no podemos creer que Brenda esté en lo que soñaba, recordó, que una vez hace nueve años, se lo manifestó, en una charla de familia, soy muy de estar presente, con Brenda del primer momento, negociamos, primero el estudio, después el boxeo, hoy soy la madre más orgullosa, estudió, se recibió y hoy triunfa en el mundo, de lo que ella más se preparó y dedica todo su tiempo, es una pasión”, agregó Ramírez muy emocionada.

En tanto Paula Fernández, dijo: “Yo siempre he acompañado a mí niña, es única, es mí campeona.

Por último, Alicia Carabajal, tía de Brenda, calificó a la “Pumita”, como triunfadora de la vida, es de Palma Sola, con grandes objetivos. (Verónica Vallejos)

Felicitaciones del gobernador

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, felicitó a la flamante campeona del mundo de la categoría pluma de la FIB, Brenda Carabajal.

El mandatario resaltó es el esfuerzo de la palmasoleña en cada de etapa de su vida hasta alcanzar la gloria anoche en Estados Unidos.

“Nos llena de orgullo el título conseguido por Brenda. Jujuy tiene una campeona mundial en una actividad tan sufrida y difícil como es el boxeo. La felicito y también hago extensivo el saludo al equipo de trabajo con el cual se preparo todo este tiempo”, sostuvo Morales.

En tanto, el sitio especializado www.elround.com consideró que el triunfo de la jujeña fue “histórico”, resaltando que “la tercera fue la vencida”, en relación a dos chances mundialistas que tuvo antes Carabajal y que no pudo terminar con los brazos en alto lamentablemente.

Mientras que el destacado programa radial “Campeones en el ring” indicó que se trató una victoria sin fisuras, desde el principio al fin. “Y fue histórico”.

La página estadounidense “Femile Boxing News”, en castellano, destacó que la argentina se quedó con la corona porque “fue superior durante toda la pelea”.

Así pasó una noche inolvidable para el pugilato de la provincia con Brenda Carabajal campeona del mundo. Tal vez se trató de su mejor actuación, ya que dominó el cuadrilátero y se impuso con autoridad desde el round uno hasta el décimo.