Le robaron la bicicleta de su patio mientras dormía junto a su familia

PURMAMARCA (Corresponsal). Enzo Machaca, vecino de la comunidad de Chalala- Purmamarca denunció que en la noche del viernes le sustrajeron una bicicleta marca "Bianchi", del patio interno de su casa por lo que pidió a los vecinos puedan solidarizarse en caso de que hayan observado algo sospechoso o puedan contar con alguna información para encontrarla.

En diálogo con nuestro medio comentó que el robo se dio mientras él y su familia se encontraban descansando en su hogar, ubicado en el paraje de Chalala, a unos 3 kilómetros de Purmamarca, por lo que se presume que el hecho delictivo ocurrió en horas de la madrugada.

La bicicleta es de doble suspensión, 21 velocidades y de color azul oscuro con letras amarillas, estaba encadenada a un árbol del patio interno de la casa, pero a pesar de ello pudo ser sustraída sin dejar rastros.

"Nos llama la atención que los perros no hayan ladrado", expresó Machaca.

Fue su hijo quien en la mañana de ayer se dio cuenta de que la bicicleta, la cual posee un gran valor sentimental por su propietario, ya no se encontraba en su lugar.

"En un primer momento pensé de que alguien en una broma me la había escondido, pero luego busqué en alrededor de la casa y no había nada. Tampoco se ven mayores rastros, hay algunos rastros de bicicleta cerca de la ruta, pero no sabemos nada más".

Enzo pidió a los vecinos solidaridad y que se puedan comunicarse con él en caso de haber visto algo sospechoso o puedan divisar la bicicleta en alrededores del pueblo.