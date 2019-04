Se impusieron ayer Leonas y Leones

El seleccionado argentino femenino de hóckey sobre césped, Las Leonas, cosechó ayer su sexta victoria consecutiva en la FIH Pro League, al vencer a Nueva Zelanda en Rosario por 3 a 1.

Los goles del equipo nacional fueron anotados por Agostina Alonso, Julieta Jankunas y Eugenia Trinchinetti. Descontó Stacey Michelsen.

Para Las Leonas, que marchan segundas en la tabla general, fue la despedida del estadio mundialista Luciana Aymar, de Rosario; su próximo partido de local, ante Australia, será el 4 de mayo en el Cenard de Buenos Aires.

Argentina formó con: Belén Succi; Victoria Zuloaga, Silvina D’Elía, Valentina Costa Biondi, Sofía Toccalino; Rosario Luchetti, Lucina Von der Heyde, Agostina Alonso, Victoria Sauze; Carla Rebecchi y Julieta Jankunas. Luego ingresaron: Micaela Retegui, Victoria Miranda, María José Granatto, Priscila Jardel, Agustina Habif y Eugenia Trinchinetti.

En tanto, el seleccionado argentino de hockey masculino, Los Leones, se impuso ante Nueva Zelanda por 4 a 3, en la octava presentación de la FIH Pro League.

Los goles para Los Leones fueron de Matías Paredes, Maico Casela, Martín Ferreira y Federico Fernández. Sam Lane, por dos, y George Muir marcaron para el rival.

Así pasaron las presencias argentinas en el exChampions Trophy con total exito en un deporte en pleno crecimiento que se juega sobre césped natural o artificial, con un stick (palo), el cual posee una cara plana y una curva, con una bochahecha de etileno: Plástico macizo. Existen varias tarjetas de sanción: la verde, la amarilla y la roja. La verde suele utilizarse principalmente como una advertencia y ateniéndose a las nuevas reglas de la Federación Internacional de Hockey (FIH) conlleva dos minutos de expulsión. La amarilla obliga al jugador amonestado a salir del campo de juego por un tiempo determinado por el árbitro que lo sancione, que puede ser de entre cinco minutos o 10 si es por falta grave y lo que quedara de tiempo de partido. Este jugador, mientras esté amonestado, no puede hablarle a los árbitros ni a los demás jugadores. La tarjeta amarilla se utiliza cuando un jugador que ya tuviese verde reiterase la comisión de la falta que le causó su primera amonestación, o bien, cuando, no teniéndola, cometiera una falta grave, pero no lo suficiente como para merecer una tarjeta roja, la cual lo expulsaría. Según las nuevas reglas dos amarillas conllevan una roja al igual que el fútbol.

El hóckey sobre césped es una disciplina olímpica. Actualmente, en varones, el campeón mundial en varones es Alemania, quien también es primero en el ranking mundial de países, y el campeón olímpico de Río 2016 es Argentina