Video. Brenda Carabajal: "Quiero dedicarle este cinturón a todo mi pueblo de Jujuy"

Luego del triunfo histórico de Brenda Carabajal (16-4-1/ 9 KO), "La Pumita" se mostró feliz y agradecida por todo el apoyo que recibió no solamente desde Jujuy, sino de todo el país. La jujeña, vale recordar, conquistó el cetro mundial interino pluma FIB tras vencer por decisión unánime a la rusa Elena Gradinar (9-1/ 2 KO) en Estados Unidos.

En sus declaraciones, "La Pumita" indicó que tras el final "solamente escuche la nueva campeona y escuché mi nombre. Y ahí fue cuando supe q era la nueva campeona mundial. La verdad que me siento muy contenta, muy feliz. Hoy se cumplen cinco años desde que debuté como profesional y que mejor que festejarlo con este título".

Analizando la pelea ante la rusa Elena Gradinar, la jujeña indicó que la diferencia estuvo en "la experiencia que vengo teniendo en este último tiempo. Me enfrenté a buenas boxeadoras en este último tiempo. A campeonas argentinas, campeonas mundiales. Tuve enfrentamientos en otras categorías, como ligero o super pluma. Creo que eso fue lo que hizo la diferencia en esta pelea. Me sentí fuerte en todo momento y más que nada me siento feliz de este logro".

Finalmente Brenda valoró la conquista y afirmó que "la verdad que creo que esto es muchísimo. Soy la primera campeona mundial que hay en la provincia. Quiero dedicarle este cinturón a la familia, a mi papá, a mis hermanos. A toda mi gente de Jujuy, de mi pueblo de Palma Sola. Creo que esto es algo histórico para la provincia Así que más que agradecida por todo el acompañamiento, no solamente de Jujuy, sino de toda Argentina.

La entrevista