"Me siento feliz, cumplí un sueño de hace 14 años"

Con la voz entrecortada, aún disfónica de tanto festejos y gritos, así respondió ante El Tribuno de Jujuy la flamante campeona del mundo peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, Brenda Carabajal. "La verdad que estoy muy feliz", fue lo primero que apunto.

Obviamente la "Pumita" Carabajal, fiel a su perfil humilde, agradeció a este matutino por el constante acompañamiento "me vieron debutar como amateurs, luego como profesional y ahora coronar un sueño que tenía hace mucho tiempo", remarcó.

Sucede que el diario hizo vigilia con la familia Carabajal-Ramírez, allá en Palma Sola junto a Verónica Vallejos. Es que toda la provincia estuvo atento al combate en el estadio "Boardwalk Hall" de Atlantic City, Estados Unidos.

"Muy contenta, recién estoy cayendo que cumplí un sueño que me propuse hace 14 años y hoy haberlo conseguido, y sobre todo en un lugar como es el Atlantic City en Estados Unidos la verdad que me siento orgullosa de mi, me siento más que feliz", prosiguió la boxeadora jujeña.

DERECHAZO / DE LA “PUMITA” CARABAJAL SOBRE EL ROSTRO DE ELENA GRADINAR.

Carabajal no dudó en dedicarle el cetro mundial a todos "quiero dedicarles este triunfo a mis viejos, a mis hermanos, a toda mi familia, a toda la provincia de Jujuy a Palma Sola y sobre todo a cada uno de los jujeños que creyeron en mí desde siempre", puntualizó al tiempo que agregó "agradecerles a todos por sus saludos, por sus mensajes, por haber hecho fuerza a la distancia, estoy más que agradecida y muy feliz".

La nueva monarca FIB de la categoría pluma logró coronarse tras diez vueltas "fue una pelea muy dura, ella tenía una derecha y pegaba fuerte, pero estuve muy bien, tuve un gran trabajo con todo el equipo, la "Tigresa" Acuña, Ramón Chaparro, a OR Promotion, mi psicólogo, nutricionista".

MUY DISPUTADO / LA JUJEÑA HIZO UN ANÁLISIS DE LA PELEA REALIZADA EN EEUU.

La "Pumita" Carabajal sabe que dio un gran paso en su carrera "esto recién comienza, es el principio de una nueva etapa, y aquí voy con todas las fuerzas del mundo para seguir conquistando éxitos", sostuvo.

HAY EQUIPO / LA JUJEÑA FLANQUEADA POR MARCELA ACUÑA Y RAMÓN CHAPARRO.

El palmares de Brenda Carabajal quedó con 21 combates como profesional de los cuales nueve fueron por la vía, perdió cuatro veces y tiene una sin decisión. Brenda aún tiene en sus oídos la voz del locutor que presentó la pelea y dio el resultado "solamente escuché "la nueva campeona" y escuché mi nombre. Y ahí fue cuando supe que era la nueva campeona mundial. Se me cruzaron miles de cosas por la cabeza en ese momento", contó la boxeadora palmasoleña. No fue una fecha más, porque la coronación llegó justo en el quinto año de profesional "se cumplen cinco años desde que debuté como profesional y que mejor que festejarlo con este título", finalizó Brenda Carabajal.

Se llevó los elogios

La victoria de Brenda Carabajal, y la de Claressa Shields sobre Christina Hammer, se llevaron los elogios.

La suma de aptitudes y las espectaculares actuaciones, en un escenario tradicional como Atlantic City, impactaron en el consumo informativo y en sus ecos posteriores mucho más que la dubitativa actuación de mexicano Jaime Munguia, el campeón de moda, en un deporte que no termina de reconocer al boxeo femenino.

Ahora espera por Jennifer Han

Brenda Carabajal es campeona del mundo pluma de la Federación Internacional de Boxeo de forma interina.

Sucede que la monarca regular, la estadounidense Jennifer Han, está embarazada y tiene un plazo máximo de 18 meses para retornar a la actividad.

Han cuenta con un palmarés de 21 peleas en el campo rentado, ganó 17 veces, una por la vía rápida, obtuvo tres derrotas y un empate.

De esta manera la pugilista de Palma Sola deberá esperar la fecha que se fije para el cruce con la estadounidense.