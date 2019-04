No reducirán su personal pero están "negociando modificaciones en los términos del contrato", afirmaron directivos.

Aceros Zapla garantizó que no habrá despidos

Después de que Aceros Zapla hubo presentado en el Ministerio de Trabajo el proceso preventivo de crisis se generó mucha preocupación en los trabajadores de la industria por el temor de ser despedidos pero desde la empresa desmintieron esa situación garantizando que no habrá recorte de personal.

Hoy se reunirán en ese Ministerio con el gremio para tratar el pedido de habilitación del proceso preventivo de crisis.

Durante la semana pasada, el gobernador Gerardo Morales ya había anunciado que Aceros Zapla no recortará su personal, tras una reunión junto a los ministros de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, y de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, y un grupo de trabajadores de la empresa.

Vicente Costa, asesor de presidencia de Aceros Zapla, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, mencionó que "hasta el día de hoy no suspendimos ni despedimos a nadie por causas económicas. Lo que sí estamos negociando algunas cuestiones que tienen que ver con modificaciones en los términos del contrato que nos permite el proceso preventivo de crisis".

En ese sentido, aseguró que "queremos llevar tranquilidad a la comunidad palpaleña ante versiones e información confusa, estamos atravesando la recesión y este proceso de alta inflación adaptándonos a ello desde lo productivo".

Asimismo explicó por qué Zapla presentó el proceso preventivo de crisis, "no estamos con ninguna complicación económica importante. El proceso preventivo de crisis es un argumento que tienen las empresas para hacerle frente a crisis económicas ajenas a la empresa. Antes de tomar una medida de despidos o cambios en los contratos es obligación presentarlo".

"No sólo pasó con Zapla sino también mucha otras que atraviesan este proceso de recesión en el país. Es una negociación entre el gremio y la empresa en el marco de un arbitraje del Ministerio de Trabajo. Hay diferencias de criterio pero esto es algo normal antes de tomar algún tipo de medidas", añadió.

Al respecto siguió diciendo que "este procedimiento no es una herramienta perjudicial para las partes, es una herramienta que obliga a las partes a ponernos de acuerdo o no, antes de tomar medidas que vayan en perjuicio de las fuentes de trabajo o a la modificación de los términos del contrato de trabajo".

"Es un paliativo que nos da la normativa vigente para enfrentar una situación ajena a nuestra empresa", dijo.

También sostuvo que con el gremio trabajan desde el 2016, "para adecuar nuestra capacidad productiva a la realidad del país".

Adecuarse a la situación económica de la Argentina

Por otra parte comentó que se encuentran adecuando la planta a las capacidades del mercado que ellos abastecen que principalmente son los de la construcción y el automotriz.

Sobre eso indicó que “nosotros no estamos en dificultades económicas, lo que nos pasa es un proceso de retracción de nuestra capacidad productiva en virtud de que hay un achicamiento del mercado”.

“Hoy estamos trabajando poco, no en plenitud, con una sola planta que es la de laminación para poder abastecer a nuestros clientes. La planta de acería está parada. Nosotros hicimos una inversión en otra planta que está pronta a ponerse en marcha. Decidimos años atrás comprar una planta nueva que consume mucho menos y estará en funcionamiento este mes o el otro”, agregó.

Además afirmó que con esa planta van a volver a producir aceros en la acería, “no con la intensidad de antes pero sí los especiales y el hierro de construcción a medida que se vayan reactivando estas actividades”.

Por último, manifestó que en los últimos 15 años “invertimos 15 millones de dólares, modernizamos la planta y vamos a seguir invirtiendo. No estamos en un proceso de desinversión, estamos en un proceso de acomodarnos a la situación económica del país”.

Proceso de jubilación

Otro de los temas que Costas explicó es sobre la situación de aquellos trabajadores que cumplieron 25 años en Aceros Zapla y deben jubilarse.

Explicó al respecto que “la compañía fue privatizada en el año 1992 por lo cual desde el 2017 estamos con un proceso importante de jubilación de gente que da la casualidad que acompaña a este otro proceso de recesión económica”.

Por último remarcó que “si alguna vez redujimos nuestro personal fue a causa de esto porque "jubilarse es un derecho’”.