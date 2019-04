En Santa Clara se preparan para la tradicional carrera

Las expectativas por la realización del 13º Gran Maratón El Tribuno de Jujuy son enormes y muy buenas a punto tal que en distintos rincones de la provincia se preparan para disputar la competencia el 2 de junio.

En Santa Clara, departamento Santa Bárbara, el profesor Guido Pereyra realizó una competencia selectiva para participar de nuestro maratón.

Participaron de ella chicos con discapacidad. El saldo fue altamente positivo.

Pereyra dialogó con este matutino contando los resultados de la mencionada prueba.

En maratón 7 kilómetros. En la categoría 2005 y 2006, el primer lugar fue para Imanol Verón; en categoría 2002, 2003 y 2004 en primer puesto fue para Germán Ortega y en la categoría 1982 y 2001 el ganador fue José Barba.

En maratón 4.500 metros femenino libre, el primer lugar lo ganó Florencia Flores.

En maratón categoría de 8 a 11 año la clasificación final fue la siguiente: 1º) José González 2º) Gabriel Ortiz 3º) Alex Juradillo.

En femenino el podio fue el detallado a continuación: 1º) Violeta Burgos 2º) Mia Barrientos 3º) Ilda Moyos.

El profesor Guido Pereyra confesó el propósito de esta selección de atletas. "El objetivo de esta movida atlética es motivar a la juventud y niñez de Santa Clara a poder demostrar que también se puede hacer deportes de no ser sólo el fútbol. Mostrarles que afuera también hay competencia que no sólo muere en Santa Clara. Ésta área de la Municipalidad que está a mi cargo, desde 1 de junio del año pasado, está tratando de volver a promover a incluir nuevamente el deporte en la juventud, agradecer a la gente que me acompaña, Andrés Santiago Gomez estudiante del profesorado de la merced y Sergio Andrés Giménez del profesorado de la ciudad de Monterrico".

A su vez, dio las gracias también "al intendente José Luis Colque por apoyar a nuestras decisiones a la presidenta del Concejo Miriam Villafañes, al concejal Casazola, al verdadero Santa Clara donde vamos a trabajar con las maderas de los trofeos, al personal de la seccional 28 de aquí al puesto de salud y al persona de tránsito de nuestra Municipalidad".

Responsabilidades

MARATÓN

Al inscribirse en todas las competencias el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto para la misma, eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores y fiscalizadores del evento.

Los organizadores y fiscalizadores no se responsabilizan por accidente o pérdida de objetos personales que sufriera el participante antes, durante y terminada la competencia. Además, se reservan el derecho de admisión. No obstante, existirá un servicio médico oficial de la prueba.

Los participantes se dividen en dos grandes grupos:

Infantojuvenil desde 3 años a 17 años.

Juveniles a Senior: De 18 en adelante sin límite de edad.

Se espera una gran convocatoria para el primer domingo de junio para la 13º edición del tradicional maratón que une a la familia jujeña y que ya es una fija en el calendario de todos los atletas de esta provincia.

Las preinscripciones no cesan

Todas las preinscripciones se realizará a través de la página web: www.maratoneltribuno. com.ar hasta el 26 de mayo; tanto para los participantes residentes en San Salvador de Jujuy como así también los residentes en otras localidades.

El Tribuno de Jujuy, desde el 4 de abril ha dispuesto de una computadora instalada en Belgrano 246 para que los interesados en preinscribirse, que no tengan acceso a internet, puedan registrarse para la competencia.

Dentro de la página web: www.maratoneltribuno.com.ar el usuario deberá ingresar los datos que se solicitan para la preinscripción. Una vez realizada la correcta preinscripción el sistema le brindará un código. Con este código, su documento, fotocopia de documento, usted podrá realizar su inscripción correctamente en Belgrano Nº 246.

Como mencionábamos anteriormente el cierre de preinscripción es el día 26 de mayo (inclusive).