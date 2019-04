Exdocentes del JIM Cedems aún no cobran

Un grupo de docentes que se desempeñó el año pasado en los JIM Cedems, incluso en la Primaria, y que fueron desvinculadas sin que se cumplan los debidos procedimientos denunció que aún les adeudan los sueldos correspondientes a noviembre y diciembre del 2018, ambas cuotas del aguinaldo y el proporcional de enero y febrero de 2019 que les corresponde por ley.

Señalaron que ingresaron en el 2018 cuando los jardines ya se encontraban bajo la órbita de la Dirección de Gestión Privada del Ministerio de Educación por lo cual les correspondía la figura de titulares y para ser desvinculadas tendrían que haber sido despedidas así como cobrar la indemnización respectiva pero no ocurrió así.

Estiman que las afectadas son alrededor de 60. Incluso está impago el 30% de los salarios de marzo a octubre de 2018, correspondiente al porcentaje que debía afrontar el gremio del Cedems aparte del 70% que se abonaba a través de la subvención del Gobierno provincial.

Las damnificadas indicaron que el secretario general del Cedems Jorge Montero culpa a la gestión anterior por la situación pero le recordaron que la nueva conducción asumió en noviembre por lo cual debían afrontar las obligaciones salariales que están impagas. En tanto que sobre el pretexto de que el Estado no emite los fondos precisaron que al efectuar las consultas les indicaron que el gremio es quien no efectuó la rendición respectiva.

Otra irregularidad durante el tiempo que trabajaron en el JIM Cedems fue que no tuvieron obra social ni aportes jubilatorios, situación que les fue impuesta tanto desde Osdop como desde Afip, cuando fueron a realizar reclamos.

Apuntaron que tras el cambio de conducción en el gremio se tomaron nuevas docentes y no cumplieron con el compromiso que les habían hecho de que no iban a desvincularlas. Y al no notificarlas quedaron marginadas de otras instituciones privadas porque ya habían formado sus planteles.

También recordaron que el Cedems cobra una cuota y el año pasado la matrícula se mantuvo por lo que "dinero había". Finalmente, Romina Erazo, Elisa Condorí, Anahí Lamas, Marina Maizares, Gabriela Humacata y Alejandra Rizzi solicitaron al Ministerio de Educación que intervenga y les quiten la habilitación dado que es el segundo año con problemas con los docentes.