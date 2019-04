No hay notificación para suba del pasaje

Tras el anuncio del titular de la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros de la Provincia, Oscar Inklemona, que los pasajes en colectivos de media y larga distancia iban a incrementar un 15% desde el 1 de mayo, las empresas que prestan servicios en Jujuy expresaron su desconocimiento del nuevo aumento, acotando que no recibieron ninguna notificación de UTA ni de la Dirección de Transporte para su aplicación.

Se debe tener en cuenta es que las prestadoras que unen la capital jujeña con localidades del interior fueron autorizadas anteriormente a subir el costo de sus pasajes en un 40%. De ese total, un 25% era de un aumento que no se había concretado meses atrás o que no se subió en ese porcentaje, según una empresa, y que para la aplicación del 15% restante aún no recibieron autorización.

Cabe aclarar que todo aumento que se da al transporte de pasajeros debe ser aprobado y notificado por la jurisdicción donde se preste el servicio. Para los casos de los colectivos de media distancia, en Jujuy es la Dirección de Transporte provincial quien debe oficializar el incremento. En tanto que para los servicios de larga distancia es el Ministerio de Transporte de la Nación el que comunica el incremento.

El Tribuno de Jujuy consultó a personal de distintas empresas de colectivos de media y larga distancia para conocer si realmente fueron notificadas del nuevo aumento. Nelson Martínez, de la empresa Panamericano de Jujuy, comentó que "no tenemos conocimiento de eso. Como empresa no llegó nada. Desconozco que vaya a ver un aumento porque, por ahora, no llegó nada. Eso nos informa generalmente la UTA a través de una circular", añadió Martínez. En igual sentido, el presidente de esa empresa, Oscar Alberto Simón, también dijo desconocer la medida y expresó que no le comunicaron nada.

Por su parte, Daniel Muñoz, gerente de la empresa El Quiaqueño, resaltó que "la tarifa del transporte en teoría debería subir en mayo. Hubo una suba del 25% que no se implementó todavía que fue hace un par de meses, sólo se implementó hasta Humahuaca y no regía hasta Abra Pampa y La Quiaca. Decían que iba a haber una suba del 15%, que tenían que completar el 40%, por lo menos hasta este período. Mayo sólo es una fecha posible, pero sí está previsto que aumente" el pasaje, agregó el gerente.

Las empresas Evelia y Balut tampoco recibieron notificaciones y desconocen el aumento del 15% a partir del 1 de mayo.