Talleres se floreó y terminó goleando

Atlético Talleres goleó 3 a 0 a Independiente de Yrigoyen y pasó de ronda en el Regional Federal Amateur. Se jugó ayer en el estadio "Plinio Zabala" y fue controlado por Gustavo Gómez de Salta.

La gente volvió al escenario de calle Villafañe, más de tres mil personas dijeron presente mostrando que la ilusión está en marcha.

En la primera mitad, la superioridad del "expreso" fue leve, manejaron correctamente la pelota, pero no estuvo fino en la definición. Pero en defensa, dejó en claro que la línea de tres al equipo le cuesta y mucho. No convenció demasiado, Independiente hizo una buena tarea, esperó a su rival y de contra tuvo oportunidades de gol que fueron desaprovechadas.

Para el complemento ingresó Darío Zampini en el local, que hizo un gran sacrificio en la mitad de la cancha, porque se paró retrasado y desde allí nacieron las principales jugadas. López estrelló la bocha en el poste y el rebote le quedó a Esparza que solamente empujó el balón.

Desde allí el dominio fue total de parte del local, generando fútbol, con más confianza y con otra actitud.

Tuvo tres chances claras para poder ampliar la diferencia y sentenciar el partido antes del pitazo final. Al no hacerlo, le dio vida a un Independiente que de tres cuartos de cancha hacia adelante no fue preciso, por ende no logró quedar cara a cara con el arquero Llanos.

A los 43 minutos, Aguirre se proyectó por izquierda, lanzó un centro, capitalizó bien la pelota Carlos López y el goleador puso el 2 a 0.

Rápidamente reaccionó la visita, a pesar de estar abajo en el marcador, nunca se quedaron, corrieron mucho y atacaron, pero en el final a los 48 minutos, la contra fue efectiva en Talleres, por izquierda Zampini lanzó un centro, Carlos López la controló, la pisó bien y lanzó un misil de 20 metros, que fue incontrolable para el golero Aparicio, de esa manera se cerró el marcador con un 3 a 0 quizás exagerado.

Pero el "expreso" ganó y sueña con seguir avanzando en el Regional.

La Viña avanzó por la vía de los penales

LA VIÑA / SE PRESENTÓ AYER EN CANCHA DE TABACAL, PROVINCIA DE SALTA.

La Viña vive un presente fantástico. Se ilusiona muchísimo.

Ayer pese a caer por 3 a 2 ante Tabacal de Salta logró avanzar a una nueva fase del Torneo Regional.

Es que el equipo capitalino había ganado 2 a 1 en el encuentro de ida jugado en “La Tablada” y por eso la definición se tuvo que hacer mediante tiros desde el punto penal.

Allí prevaleció el “tiburón” por 4 a 1.

Deportivo Tabacal empezó el partido de la mejor manera posible porque se adelantó en el marcador provisional por 2 a 0.

A los 23", el árbitro del encuentro pitó penal por una supuesta mano dentro del área de Giannoni y Enzo Álvarez fue efectivo y abrió el marcador.

El mismo jugador se encargó sobre los 39" de aumentar diferencias, de cabeza.

La Viña pudo descontar antes del descanso para dejar igualada la serie entre jujeños y salteños. A los 41" Pablo Tastaca marcó.

En el complemento los del norte salteño pusieron el 3 a 1 gracias a la conversión de Brian Erazo.

Tabacal pudo haber liquidado la serie de contra pero no fue lo suficientemente efectivo.

El “tiburón”, dirigido por Corrales, no se rindió y en la agonía del encuentro encontró un gran premio. A los 49" Carlos Giannoni anotó el descuento en el partido que le posibilitó a La Viña estirar la definición hacia los penales. Allí lo conocido, 4 a 1 para los jujeños y clasificación a una nueva ronda donde se cruzará con Atlético Talleres de Perico. (Gentileza Emiliano Saavedra)

Liga Jujeña: ganó Alto Juniors

Alto Juniors se impuso ayer a General Belgrano por la primera fecha del torneo “Washington Cruz” de la Liga Jujeña de Fútbol. Agüero fue el autor del único gol. La jornada inaugural del certamen doméstico se cerrará el miércoles con Islas Malvinas vs. Palpalá y La Viña vs. Gorriti, y el 24 con Cuyaya vs.Talleres.