París y el mundo lloran por Notre Dame

Por estas horas el escepticismo rodea al operativo que se lleva adelante con más de 400 bomberos e incontables vehículos para apagar las llamas que invaden la Catedral de Notre Dame. Es que hace instantes desde el Gobierno frances afirmaron que "no es seguro que se pueda salvar la Catedral de Notre Dame".

La lucha contra el fuego lleva unas tres horas, y la noticia se propagó con rapidez en todos los medios del mundo, causando reacción instantánea de usuarios de las distintas redes sociales. Es así que los términos París, Quasimodo, Notre Dame y Jorobado, rápidamente se convirtieron en tendencia a nivel mundial en las redes sociales para expresar sus lamentos por el daño que sufre uno de los edificios más emblemáticos del estilo gótico del siglo XIV.

La construcción de la catedral de Notre Dame tardó unos 182 años aproximadamente, entre los años 1163 y 1345, convirtiéndose en uno de los sitios arquitectónicos más emblemáticos del estilo gótico en Europa, y es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La popularidad del edificio, también creció considerablemente con las numerosas adaptaciones en el cine de "El jorobado de Notre Dame", basado en la obra de "Nuestra Señora de París" escrita por Víctor Hugo y publicada en 1831. Es así que, resulta casi inapelable la vinculación realizada en las redes sociales entre los personajes de la historia romática con el trágico incendio que consume minuto a minuto el histórico monumento.

Si bien los memes entraron en la "oleada" de los hashtag, fueron en su mayoría repudiados, y las expresiones de apoyo al pueblo francés y de lamentos por la gran pérdida del patrimonio histórico y cultural de la sociedad, fueron ganando terreno.

Desde niños conocimos la catedral y a Quasimodo a través del Jorobado de Notre Dame; más tarde estudiamos su contexto, arte y la belleza de su arquitectura. hoy, no es cuestión de religión, sino de patrimonio de la humanidad #notredame #parís 🙏🏽🤝 pic.twitter.com/kqxQf929tb

Y aún mientras cae, no deja de perder su belleza. Una pérdida tan grande para París y para el mundo. La historia de todos, la infancia de algunos (El Jorobado de Notre-Dame, por ejemplo). #NotreDame pic.twitter.com/cGwGqFCc2s

Las lágrimas se me salen, ese monumento que desde niña quiero conocer, se destruye por un capricho del destino. Conocí Notre Dame por "el jorobado de Notre Dame" y ahora simplemente se me hace imposible pensar que ya no estará.#NotreDame pic.twitter.com/sjJxTjgSlZ