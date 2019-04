VIDEO. Pequeños productores protestan por cuarto día al costado de la ruta

Productores tabacaleros de la zona del Valle de los Pericos por cuarto día se encuentran cortando a media calzada la ruta 66 en pedido que se declare la Emergencia económica para el sector.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Noelia Guevara productora tabacalera dijo que: “Estamos hace cuatro días con esta medida continuamos esperando una respuesta del ministro que supuestamente mañana tendremos respuesta y de ahí vamos a consensuar una media. Si no hay respuesta tomaremos otra medida, hoy cortamos la ruta a media calzada, a lo mejor mañana sino tenemos respuesta por parte del ministro tomaremos otra medida”.

Comento que alrededor de cien productores son los que se encuentran apostados a un costado de ruta 66 y son de El Carmen, Perico, Monterrico, Manantiales, Aguas Calientes, Los Lapachos.

Por su parte Ramón Granero, productor tabacalero de la zona de Aguas Calientes dijo que “Con esta protesta pedimos que no se devuelva el abono por lo que hubo mal amarillamiento del tabaco, los costos son muy altos y si no tenemos ayuda va a ser muy difícil volver a producir tabaco y muchos serán quienes queden en la calle que son quienes trabajan con nosotros en las fincas. Necesitamos empezar a armar los almácigos y si no tenemos novedades no podemos comenzar”, aseguró.

Los productores tabacaleros aseguran que si no obtienen ayuda por parte del gobierno va a ser muy difícil producir tabaco, teniendo en cuenta que es uno de los mayores ingresos económicos que tiene la provincia de Jujuy. Juan Guevara, también de la zona de Manantiales dice que: “Pedimos recibir ayuda por lo menos que se nos reconozca el precio de los fertilizantes porque a nosotros todos nos llega el precio en dólares. Y al no producir tabaco, tendremos que cerrar las fincas y a raíz de ello mucha gente va a quedar en la calle y gente que hace muchos años trabaja como peones con nosotros”, enfatizó.

Finalmente, Guevara pidió que “el Gobierno provincial nos traiga una solución y para eso no nos tiene que descontar el abono del 20% que al fin y al cabo es plata nuestra, que nos están prestando y encima nos están cobrando en dólares y no es justo para nosotros”, finalizó.