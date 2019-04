"Entramos liberados"

El delantero Matías Córdoba, que volvió a convertir ante Villa Dálmine, admitió que el domingo el equipo se soltó con la noticia de la permanencia: "Fue un partido por momentos trabado que merecíamos ganar nosotros. Entramos un poco más liberados sabiendo que nos habíamos salvado con el resultado de Olimpo, pero queríamos ganar. La cancha no ayudaba mucho pero el equipo intentó jugar siempre".

Por otro lado, el juvenil sampedreño se lamentó por las falencias que le impidieron a Gimnasia volver al triunfo después de mucho tiempo: "Fuimos contundentes en ataque pero tuvimos errores en defensa que tenemos que mejorar".

Sobre la llegada del nuevo cuerpo técnico encabezado por Marcelo Herrera, Córdoba aseguró que la clave en el andamiaje es el estado físico del plantel. "Es verdad que con este esquema nos produce un desgaste más grande. Hay que laburar para el equipo y a mí me toca bajar mucho. Sabemos que si nos esforzamos todos y corremos parejo nos van a salir bien las cosas. Siempre jugué de extremo por derecha y cuando me tocó hacerlo de media punta me costó un poco", asumió.

Nicolás Contín

El exatacante de Gimnasia de La Plata se lamentó a la salida del vestuario del estadio de Villa Dálmine por el resultado: "Queríamos ganar el partido pero no se nos pudo dar. Estábamos más tranquilos con el resultado de Olimpo y porque logramos la permanencia. Por eso se vio mejor juego en ofensiva me parece".

Por otro lado, el delantero que llevó la "10" en el empate en Campana contó que Marcelo Herrera le pide un juego distinto al que debía desempeñar con Morales Santos. "Me adapto a todo estilo de juego. Hoy (por el domingo) el técnico me hizo jugar como un punta retrasado detrás de Baillone y me sentí cómodo".