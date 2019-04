Acuerdan un plan para prevenir deserción escolar

Un convenio para la implementación del programa "Asistiré", de prevención de la deserción escolar y de mejora en la asistencia escolar, se firmó entre el secretario de Educación de la Nación, Oscar Ghillione, y la titular de esa cartera provincial, Isolda Calsina.

El programa se instrumentará en 50 escuelas jujeñas, y Jujuy será una de las seis provincias donde se implementará “Asistiré”.

"Asistiré" está dirigido a estudiantes secundarios con inasistencias reiteradas y trayectorias irregulares. El programa interviene en forma individual y grupal para identificar a tiempo aquellos factores que se encuentran asociados al riesgo de abandono o a la interrupción de las trayectorias.

Ghillione dijo que "estamos ocupándonos de una de las cuestiones centrales en la realidad educativa de nuestro país, en la que más de la mitad de niños y niñas no terminan su trayecto en tiempo y forma. Y no podemos naturalizar que ellos no estén todos los días en la escuela, que es el lugar donde deben estar, donde aprenden y construyen su futuro, su proyecto de vida. De tal modo que de forma conjunta, como venimos trabajando hace muchísimos años, damos una respuesta inteligente a la articulación de distintas jurisdicciones, apoyados en el uso de la tecnología, en el entendimiento de cuáles son las mejores prácticas a nivel nacional y reconociendo todo el trabajo que se viene haciendo aquí en la provincia, para dar respuesta a esta cuestión".

Agregó: "Este programa lo hacemos de manera interdependiente, intersectorial, como un pacto por la educación. Nosotros también apoyamos las iniciativas que se vienen haciendo en cada jurisdicción".

Por su parte, Calsina afirmó que las autoridades nacionales "siempre han acompañado las políticas educativas, trabajando juntos coordinadamente. Hemos podido generar transformaciones profundas en la provincia, gracias al permanente trabajo común y a las políticas nacionales que se han generado en secundaria especialmente, y que nosotros teníamos un nivel con más desafíos. Trabajamos conjuntamente la secundaria 2030 que acá nosotros la llamamos ‘Secundaria Viva’, a lo que sumamos la concentración de obras de los docentes para que tengan mejor calidad de trabajo".

Dijo que a las trece orientaciones del nivel secundario se han sumado dos que se presentaron en el Consejo Federal, de Promoción y Robótica y de Energía y Sustentabilidad, que en pocos días comenzarán en Libertador y Perico.

Afirmó que "Asistiré" se viene aplicando en forma exitosa en la provincia de Buenos Aires, ya que se detecta en territorio los diversos factores que pueden incidir en que eventualmente un niño abandone sus estudios. "Lo bueno es que detectados esos factores, permite trabajar con la escuela, con su familia y todo aquello que pueda estar obstaculizando su trayectoria. La inasistencia elevada es un indicador claro de que hay algún problema, que a veces puede ser de violencia, de abuso actual o anterior, una falta de proyecto de vida, una situación familiar o puede ser incluso una situación de dificultad de aprendizaje", apuntó.