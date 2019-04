Choferes de micros, sin control psicofísico continuo

Por Luis Caraballo

Con el cierre de la casilla de control psicofísico de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que se encontraba en la provincia de Tucumán y que controlaba a los choferes que partían desde las distintas terminales de ómnibus jujeñas hacia otras o realizaban el viaje de regreso, se supo que en Jujuy sólo se realizan estas evaluaciones cuando médicos procedentes de Buenos Aires visitan la terminal provincial.

Todos los choferes de colectivos que hacen sus partidas hacia los destinos nacionales y de media distancia, en algunos casos, tienen que tener habilitación no solo mediante la licencia de conducir, sino también por el control psicofísico que evalúa la aptitud del estado mental y corporal en que se encuentran al momento de trabajar.

En la mayoría de los puntos que se encontraban habilitados para la realización de las pruebas psicológicas y médicas, estas se hacían dentro de casillas especiales ubicadas dentro de las terminales de ómnibus de las distintas provincias. En ellas se medía la presión arterial a los conductores como también si están bien descansados o presentaban un cuadro de estrés. Pero algunas de ellas cerraron por el vencimiento de los contratos que las habilitaban.

Cabe aclarar que esta prueba médica no es la misma que se realiza para la obtención de la licencia de conducir, sino que se evalúa a los choferes poco antes de emprender el viaje o en una parada que está como punto intermedio al destino.

En el caso de no dar positivo en algunos de los ítems que se evalúa, el chofer es desafectado y separado de sus actividades hasta que presente las condiciones aptas para manejar.

En dialogo con este matutino, Luciano Angelini, titular de la Delegación de la Cnrt en Jujuy, explicó la situación de los controles médicos, al decir que "acá no se hacen controles psicofísicos de manera permanente, sino de manera aleatoria. Vienen médicos de Buenos Aires".

Comentó que la situación por la que se cerró la casilla de Tucumán como en otras partes del país se debió a que "se han cancelado algunos contratos que se habían vencido y se manejan de manera distinta de quien se hacía y quedaba a cargo de los costos".

El hecho tomó repercusión los primeros días de este mes cuando se supo la noticia del cierre de estas casillas y personal que trabajaba haciendo el control psicofísico en la terminal de ómnibus "Mariano Moreno" de Rosario (Santa Fe) salieron a expresar su preocupación, ya que ante la falta de estos servicios médicos podrían partir unidades de pasajeros a cargo de choferes sin ningún control.

Hay que mencionar que en la provincia de Salta, la casilla de control psicofísico de la Cnrt sigue funcionando, pero los micros que parten hacia destinos nacionales desde Jujuy no hacen la entrada hasta la capital salteña, por lo que dificultaría aún más estas pruebas médicas.

La Cnrt es el organismo, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación distribuido en cada jurisdicción, que se encarga de controlar el estado de las unidades que realizan viajes interjurisdiccionales (uniendo dos o más provincias) y que funcionen el tacógrafo, siendo el instrumento que mide la velocidad en los colectivos, además de evaluar el descanso de los conductores.

Tolerancia a la frustración

PRESENCIA / UNA CASILLA DE CONTROL EN UNA TERMINAL DE ÓMNIBUS.

No sólo la parte psicológica y física es evaluada en los controles a los choferes antes de los viajes, sino también cuando se hacen las pruebas para incorporar personal en la conducción de los colectivos.

Hugo Matías Carrazana, psicólogo, comentó a El Tribuno de Jujuy los puntos que se toman en consideración. “En las pruebas psicológicas lo que se evalúa es el consumo de sustancias, si tienen algún tipo de lesión cerebral, la atención. Dentro de una empresa lo que se busca principalmente es que los conductores entiendan que trabajan con personas”, dijo.

“Ellos (por los choferes) trabajan bajo presión y muchas horas. El colectivo te implica un desgaste físico y emocional bastante amplio. Lo que se busca es que puedan tener una buena tolerancia a la frustración, es decir si llega a pasar algún acontecimiento malo, ellos tienen que estar preparados para ayudar a la gente que están transportando. Otra es la velocidad y precisión con la que pueden actuar bajo esa presión”, añadió el psicólogo.

El licenciado Carrazana explicó que él trabajó en una empresa de colectivos, con base en Mendoza, realizando las pruebas de selección para los choferes. Enfatizó que la situación en la cual se trabaja y se apunta más en la selección del personal es cuando se produce la situación de quedarse en medio de la ruta y esperar hasta más de 10 horas. La tarea que fundamentalmente tienen es contener a los pasajeros.

El caso distinto se da con el auxiliar a bordo, que no trabaja todo el trayecto sino que tiene sus momentos de descanso y sólo presta servicio cuando brinda la comida y se da alguna situación especial, como pedidos especiales. En tanto que los conductores deben ser relevados por trayectos para no estresarse.