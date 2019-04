Con cinco clientes diarios, las peluquerías dan pelea

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy por peluquerías de diferentes zonas de la ciudad capital, quedó evidenciado que este sector está sufriendo fuertemente los embates de esta crisis económica que no da tregua.

Desde las peluquerías más caras y renombradas y hasta las más modestas ubicadas en el centro de la ciudad capitalina y de los alrededores, coincidieron en que “se está trabajando mucho menos” y se preguntan ¿cuál será el destino para este rubro?, que claramente ya ha quedado en segundo plano dentro de las prioridades cotidianas.

Una constante en todos estos locales fue la disminución de clientes por día. Demetria Cari, peluquera de la calle José de la Iglesia, contó que “este año empezó de terror, por día sólo atiendo entre 3 y 4 clientes”. Y agregó que “hace casi dos años los reflejos y las tinturas ya no se están haciendo, sólo algunos cortes y qué decir de las depilaciones, una por semana hago”. Ante esta situación concluyó: “Si sigo así voy a tener que cerrar”. En un centro especializado en peinados del centro de la ciudad la situación no es distinta. Indicaron que también ofrecen promociones debido a que no pueden mantener bajos sus precios por los altos costos de los insumos que utilizan, y que ante la crisis económica también sus clientes “se atienden cada vez más distanciado: antes venían cada mes y ahora cada dos”, dijo una empleada del local, y que en promedio por día atienden entre 5 y 8 clientes, dependiendo la ocasión.

Volvió el fiado

La histórica peluquería de calle Balcarce esquina Independencia, de Alejandra Martínez, es otra de las tantas que se está viendo gravemente perjudicada. Comentó que muchas de sus clientas habituales le hicieron saber que “el dinero ya no les alcanza y que por eso ahora vienen cada dos o cuatro meses”.

Y para graficar la magnitud de la crisis por la que se atraviesa Alejandra contó que “a mitad de 2018 me hice un cuadernito de trabajos fiados y empecé a trabajar así, y eso antes no pasaba”. Por ejemplo “si es un trabajo de uno $600 la mayoría de mis clientas me dicen tengo $300 y que le fío los otros $300 hasta que vuelva” y agregó: “Yo cuido a mis clientas de esa manera”.

Peluquería en casa

Alejandra Martínez indicó que en los últimos tiempos los clientes han optado por hacerse la tintura en casa “y vuelven recién cuando solo les toca cortarse el pelo”. Por su parte, el barbero Tomás Molina, que atiende en calle José de la Iglesia, indicó que en su lugar de trabajo, en el que también atienden a mujeres, “algunas personas ya traen su tintura para que sólo se la apliquemos”, una estrategia que han adoptado en este último tiempo para abaratar costos.

Algunos precios

Pese a que todo los productos y servicios se han encarecido considerablemente en los últimos tiempos, una gran parte de las peluquerías jujeñas intenta mantener sus precios accesibles para conservar a sus clientes. Por eso se pueden hallar cortes de cabello desde $150 y hasta de $550, pero en promedio el precio del corte se mantiene en $180. Las tinturas van desde $300 a $1000, pero se puede conseguir sólo la aplicación de la misma (llevando su propia tintura) a $200. En el caso de los reflejos, dependiendo el largo del cabello y el lugar, tienen un costo desde $400, precio bastante accesible para el trabajo que requiere, y hasta $1.800.

El caso de las barberías

OPCIÓN / AUNQUE TAMBIÉN SUFREN UNA BAJA DE LA CLIENTELA, LAS BARBERÍAS SUPERAN EN CANTIDAD DE CLIENTES A LAS PELUQUERÍAS.

Pese a que el rubro peluquería está atravesando por una difícil situación económica, las barberías marcan un poco la diferencia en cuanto a la asiduidad de clientes, pero también sienten la crisis. Pese a que los precios que tienen en vidriera son algo elevados en el caso de las ubicadas en la zona céntrica, los hombres no descuidan su estética personal por lo que recurren a estos estilizados salones que ofrecen desde cortes de cabello, recorte y alineado de barba, máscaras de carbón, tatuajes, depilaciones corporales y hasta un buen vaso de cerveza para completar el placer.

“Tal vez sea por la zona céntrica que el movimiento es muy bueno y constante. Pero sí hay días como las mañanas de los lunes y de los martes se mueve poco con uno o 2 clientes, pero por las tardes y fines de semana a unos 8”, expresó la encargada del local de Alvear y Otero. Otro es el caso de una barbería ubicada en calle José de la Iglesia que también ofrece una gran variedad de servicios. Tomás Molina indicó que “desde que empezaron las clases en días flojos atendemos a 3 o 4 personas y en los movidos unas 8”, un número muy bajo comparado con años anteriores. Y que para mantener a los clientes “antes por marcar una línea cobrábamos $20 más, pero ahora se incluye en el precio del corte que es de $200”.