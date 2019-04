Julio Moisés se lanzó por el Frente Justicialista

Con una multitudinaria convocatoria y con la presencia del presidente del Partido Justicialista - Distrito Jujuy, Rubén Armando Rivarola, y otros dirigentes peronistas, Julio Moisés lanzó oficialmente anoche su candidatura a intendente de San Pedro de Jujuy.

El punto de encuentro fue la esquina de Gobernador Tello y 9 de Julio de la ciudad de San Pedro, un ícono del peronismo sampedreño. En su alocución, Moisés dijo que si bien este es un acto peronista, deben entender que "esto es por todo el pueblo de San Pedro".

Manifestó su profundo agradecimiento a todos los que lo acompañaron anoche, como ser organizaciones sociales, dirigentes peronistas, cooperativistas y ciudadanos de la "Perla del Ramal".

También mencionó el "principio de solidaridad" como uno de los principales motivos que lo impulsaron a querer ser nuevamente intendente del principal municipio ramaleño.

Celebró que se haya logrado en San Pedro la unidad de más del 85 por ciento del peronismo, e invito a los demás compañeros a que se sumen a este proyecto, que puedan sentarse a dialogar, por el bien de todos los jujeños.

El actual concejal dijo no tener ambiciones personales, solo la convicción de que es necesario dar los últimos años de su vida para recuperar el municipio, la provincia y el país.

Criticó duramente a la gestión de Mauricio Macri, a la de Gerardo Morales y a la de Julio Bravo. En la actualidad, explicó, a diferencia de lo que sucedía antes, "no hay ninguna obra que sea gratis, sino que todo debe pagar el vecino".

Expresó también su preocupación por la caída de la actividad comercial y económica en San Pedro, que ha sido del orden de más de un 40 por ciento, y con ello el crecimiento de la desocupación, el hambre y la falta de trabajo.

"Hoy la gente no tiene para comer, no pueden darles leche a sus hijos y hasta compran el pan del día anterior porque no les alcanza", comentó.

"Tenemos que salir a trabajar para recuperar el municipio, no se puede vivir más con el exagerado aumento de las tarifas de luz y de gas, con la inflación galopante y con la crisis económica que vive toda la nación.

El gobernador Morales adelantó las elecciones porque sabía que con Mauricio Macri se iba al cajón", aseguró Julio Moisés. "Hoy comienza el tren de la victoria -aseguró después- acompañado por toda la dirigencia justicialista, principalmente por el compañero Rubén Rivarola", subrayó.

En la ocasión también habló ante una importante concurrencia el presidente del PJ jujeño, quien expresó su alegría por la convocatoria de la militancia y destacó que Moisés vaya dentro del Frente Justicialista en las elecciones del 9 de junio.

También agradeció las presencias del candidato a gobernador Adrián Mendieta (intendente de El Carmen), de los diputados Luis Cabana, Pedro Belizán, Alberto Matuk y la legisladora nacional Carolina Moisés, poniendo de relieve el aporte que hizo Julio Moisés al peronismo y a la población como jefe comunal.