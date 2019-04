Una atractiva previa para celebrar el principio del fin

Cablevisión Flow y HBO Latin America celebraron el inicio de la última temporada de la popular serie "Game of Thrones" (GOT) con un encuentro exclusivo para fans y medios de comunicación que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El Tribuno de Jujuy fue parte de la magnífica convocatoria que sirvió de antesala para la transmisión del primer capítulo de la temporada final de la ficción televisiva más exitosa de todos los tiempos.

Los 300 clientes de Cablevisión Flow con más visualizaciones de GOT en la historia de la plataforma y periodistas de medios nacionales e internacionales asistieron al encuentro especialmente invitados y durante una previa que duró cerca de tres horas, las columnas de la fachada de la Facultad destellaron con fuego y hielo, al igual que el lobby, donde los asistentes fueron recibidos con vistosos estandartes y luminosas antorchas. Actores y actrices caracterizados como aldeanas, trovadores y como personajes de la serie, convirtieron el espacio en una escena absolutamente medieval.

Los fanáticos fueron agasajados con una cena al estilo "Boda Roja" y bebidas temáticas. Además, rodeados de esculturas de hielo, los espectadores tuvieron la oportunidad de sentarse en el ansiado Trono de Hierro y ver sus propias caras en el Hall of Faces, entre otras sorpresas.

La experiencia fue totalmente inmersiva e interactiva y contó también con pintura en vivo, así fue que la artista Anita Rizzi, confeccionó en tiempo real el mapa de Westeros , el universo ficticio de la saga de novelas "Canción de hielo y fuego" del escritor George R. R. Martin en el que se basa la serie. Asimismo los presentes apreciaron un torneo de lucha entre guerreros de relucientes armaduras y espadas con insignias de dos de las familias que se disputan el liderazgo en Poniente, los Stark y los Lannister. Y por las paredes del enorme predio descendieron los Caminantes Blancos, una amenaza sobrenatural que habita al norte del Muro, fuera de los Siete Reinos en la serie dramática de fantasía épica.

Después la concurrencia ingresó al aula magna de recinto universitario donde aguardaba una orquesta que ejecutó temas de la banda sonora de la superproducción de HBO incluida la famosa canción de apertura, una melodía escrita por el compositor germano-iraní Ramin Djawadi, mil veces tarareada y escuchada por decenas de personas alrededor del mundo. La previa, que fue amenizada por Luciano Banchero, uno de los conductores de "Spolier Alert", un after-show que analizaba los acontecimientos de la penúltima temporada de GOT por HBO, contó también con palabras a cargo de Antonio Álvarez, director de programación de Telecom/Flow y de Gonzalo Sternberg, director regional de relaciones de HBO Latinoamérica. Finalmente, luego de algunos sorteos, los presentes disfrutaron del último primer capítulo de la serie que desde 2013, es el contenido más visto en Cablevisión.

El primer episodio de la última temporada de GOT ya está disponible para poder revivirlo a demanda y desde cualquier dispositivo en Cablevisión Flow y Canal 1 de Cablevisión HD. Cabe recordar que Telecom inició un proceso de unificación de las marcas de su servicio de acceso a internet integrando la marca Arnet a la familia Fibertel. En ese marco, es que los usuarios de servicio de Fibertel en Jujuy podrán acceder también al novedoso producto "Flow", que integra canales de la televisión tradicional, contenidos exclusivos y a demanda.

La espera terminó: llegó la temporada final

JON SNOW Y DAENERYS TARGARYEN / LA TEMPORADA FINAL ESTÁ COMPUESTA POR SEIS EPISODIOS.

La octava y última temporada de la serie dramática de fantasía épica “Game of Thrones”, una de las más populares y premiadas de la historia de la TV, comenzó el domingo por la señal de cable premium HBO.

La serie, creada por David Benioff y D.B. Weiss en base a la saga de novelas de George R.R. Martin, tuvo una prolongada interrupción desde que se emitiera el final de la séptima entrega en agosto de 2017.

Omnipresente en los medios de comunicación y redes sociales en las últimas semanas, la emisión del primer episodio este domingo fue un evento televisivo en el mundo.

La temporada final está compuesta por seis episodios, progresivamente más extensos; mientras que el primero duró 54 minutos, el segundo durará 58, el resto tendrá la duración de casi una película, con un promedio de 80 minutos cada uno.

Desde 2011 los fans siguen las intrigas palaciegas, traiciones, batallas, elementos mágicos y explosivas sorpresas de Poniente, el continente ficcional de la serie -y los libros- en el que numerosas casas nobles traban alianzas y entablan combates sanguinarios en busca de un único objetivo: hacerse con el Trono de Hierro.

Muerte tras muerte, tragedia tras tragedia, la pluma de Martin, Weiss y Benioff fue eliminando aspirantes a la corona.

Esa marca registrada del “Juego de tronos” es justamente una de las razones por las que la crítica la alaba: nadie está a salvo, ni siquiera los protagonistas con los que se arman los afiches de publicidad.

Hacia el final de la séptima temporada las facciones contendientes quedaron reducidas a dos, ambas lideradas por mujeres.

Aunque una es la villana de la historia y la otra más bien una heroína, las dos resultan hermanadas por sus trayectorias; dominadas y a la sombra de hombres al principio, amas de su destino en la hora decisiva.

La primera, Cersei Lannister (Lena Headey), la eterna conspiradora que consiguió dejar de ser “el poder detrás del poder” de maridos, padres o hijos, ahora todos muertos.

Habiéndose hecho cargo de sus ambiciones y tomando por la fuerza la corona, Cersei comanda el poderoso ejército de la capital de los Siete Reinos. En frente Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), quien tuvo que exiliarse siendo apenas una niña y también ostenta un arco narrativo de superación y liberación: tras deshacerse del dominio de los hombres que la querían controlar está de vuelta para reclamar el trono que le corresponde por derecho de sangre.

También ella tiene a su favor un poderoso ejército, una enorme coalición de familias nobles y nada menos que dos gigantescos dragones que le responden como a una madre.

Cualquiera de ellas podría quedarse con el trono, o ninguna, ya que la trama juega un papel importante Jon Snow (Kit Harington), un hombre que nació como bastardo de un noble caído en desgracia y que por valentía y honestidad -y una hechicera que lo trajo de vuelta de la muerte- ascendió hasta liderar a todos los lores del gélido norte de Poniente. Como buen héroe nunca aspiró al poder y se contenta con servir a Daenerys Targaryen, aunque él no sabe que su linaje es de sangre azul y es en realidad el verdadero heredero del Trono de Hierro.

Finalmente, antes de que Cersei y Daenerys/Jon Snow puedan dirimir sus diferencias, un peligro aún mayor acecha: el Rey de la Noche y su ejército de caminantes blancos zombies marchan desde tierras inexploradas del norte para acabar con ellos y con la vida toda humana.

Las teorías que entretienen miles de fans en redes sociales no cesan, y no faltan quienes ven las “pistas” que indican que Jon Snow es “el elegido” de las leyendas que salvará al reino de los vivos, o que el Rey de la Noche es en realidad un pariente suyo de cientos de años atrás, por ejemplo. La única certeza es que, una vez terminada, HBO sentirá la ausencia de “Game of Thrones” y por eso ya elabora un spin off también inspirado en la obra de Martin, en este caso una precuela que narrará los orígenes del mundo que tantos adoran y que ya cuenta con figuras como Naomi Watts en su reparto.

Los datos